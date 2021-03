Nel corso di una diretta Instagram, Sophie Codegoni annuncia la fine della sua storia d’amore con Matteo Ranieri. A poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne, la modella fa sapere che a relazione con il coetaneo conosciuto in tv non ha funzionato e cerca di spiegare ai fan della coppia i motivi della rottura:

Non è stata una situazione semplice. Oggi lo scopo è non piangere che è dura. La storia tra me e Matteo è finita. Sono andata a Uomini e Donne per trovare una persona che mi facesse sorridere, che mi facesse star bene ed emozionare perché era un periodo della mia vita in cui non riuscivo più ad approcciarmi con dei ragazzi. Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse. Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. Quando l’ho scelto, sapevo della nostra diversità però le emozioni che provavo, e che provo ancora, mi hanno portato a fregarmene. Tornassi indietro, lo sceglierei ancora, gli presenterei la mia famiglia e i miei amici. […] La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice. Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori. La distanza non è mai stata un problema, si sapeva che nn sarebbe stato facile. Se due persone stanno bene insieme quando si vedono nel weekend, possono stare bene anche quando restano separati. Probabilmente non sono stata in grado di farmi capire.

Sophie Codegoni piange: “Volevo rassicurazioni da Matteo”

in foto: La scelta di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

Sophie nega di essere stata tradita da Matteo Ranieri ma spiega che, dopo avere ricevuto una serie di segnalazioni, si sarebbe aspettata da lui rassicurazioni che non sono arrivate. “Non è mai bello quando finisce una storia in cui si è creduto tanto. Ho cercato di fare di tutto perché andasse bene ma purtroppo non è andata. Gli vorrò sempre bene ma le persone non si tengono con le catene. Mi è dispiaciuto vedere alcuni commenti che fanno sempre male. Mi ha fatto male essere passata per la carnefice a priori. Non c’è stato un solo episodio, ce ne sono stati tanti. Ci ho creduto ma non è andata”, racconta tra le lacrime, “So che vorreste vi raccontassi un episodio ma non ne posso raccontare solo uno. Non gli è piaciuto il mio mondo probabilmente, mi è stato detto che sono stata un po’ pesante, che si sentiva sotto giudizio. Ammetto di essere stata un po’ pesante perché mi arrivavano tanti messaggi e tante foto. Io sono già stata tradita una volta, quindi facevo tante domande. Volevo delle piccole risposte, delle rassicurazioni, ma queste risposte non sono mai arrivate. Non volevo andasse a finire così. Non sono andata a Uomini e Donne per prendere in giro nessuno. Volevo solo una persona che mi rendesse felice, ma sono un po’ sfigata. Matteo non mi ha tradita, assolutamente. Sono stata pesante perché leggevo dei gossip dove si parlava del fatto che lui avesse un’altra, cosa alla quale non ho creduta. Non ci siamo trovati, siamo diversi. A me la diversità piace, mi so adattare a qualsiasi situazione. Ci sono persone che non si sentono a loro agio in tutte le situazioni ma non posso mortificarle per questo. Non ci sono colpe, non è andata. Sono uscita dalla trasmissione innamorata e non si supera in due settimane. Non è semplice. Adesso devo riprendermi”.

Il confronto con la sorella di Matteo Ranieri

Durante la diretta, Sophie risponde al commento della sorella di Matteo che nega il giovane l’abbia tradita. “Vedo che la sorella di Matteo mi ha scritto che suo fratello non mi ha tradita. No, non mi ha tradita”, spiega Sophie senza nascondere un veloce di polemica, un chiaro segnale del fatto che qualcosa nel loro rapporto non ha funzionato.