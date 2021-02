Era il 20 gennaio 2020 quando su Canale5 andava in onda la scelta di Giulio Raselli. Il tronista decise di intraprendere una relazione con la salentina Giulia D'Urso. Purtroppo, però, sembra che la frequentazione non sia riuscita a sopravvivere all'impatto con la quotidianità. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in un'intervista rilasciata al magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha svelato cosa è accaduto dopo la scelta trasmessa in tv.

Giulia d'Urso e Giulio Raselli si sono lasciati a settembre

Giulia D'Urso ha fatto sapere che la relazione con Giulio Raselli si è conclusa lo scorso settembre. L'estate, secondo quanto racconta, sarebbe trascorsa tra alti e bassi. Così, ha preso la decisione di lasciare la casa in cui vivevano insieme a Vicenza e trasferirsi a Milano: "All'inizio non mi sembrava vero quello che stava accadendo". Dopo l'ennesima discussione, Giulio ha comunicato la rottura sui social. D'Urso ha dichiarato che leggere le sue parole l'ha spiazzata: "Ci sono rimasta malissimo".

in foto: Il momento della scelta a Uomini e Donne

Perché si sono lasciati e i tentativi di riconquista

Giulia D'Urso ha chiarito i motivi che l'hanno spinta a rinunciare a questa relazione: "Litigavamo tanto e spesso". Il lockdown e, dunque, la convivenza forzata non avrebbe fatto altro che acuire i loro problemi di incompatibilità. Secondo quanto racconta Giulia, ormai ogni pretesto era buono per litigare, dalle faccende domestiche alla gelosia: "Non mi sentivo compresa e non sentivo capite le mie difficoltà, ne apprezzati gli sforzi che stavo facendo". Dopo la rottura, Giulio ha tentato di riconquistarla ma senza successo:

"Giulio mi ha cercata in diverse occasioni. È venuto anche a Milano, voleva fare pace, ma da parte mia c'era tanta confusione. Avrei voluto vederlo cambiato perché il dispiacere non bastava. Lui è arrabbiato per il fatto che non lo abbia perdonato, ma probabilmente non si rende conto delle conseguenze di ciò che fa. […] A dicembre è venuto in Puglia, ha preso il treno e si è presentato con un mazzo di fiori. Abbiamo parlato, però non è bastato. Non mi fido più delle sue parole".

La situazione di tensione con Giulio e il dispiacere per la relazione andata in frantumi ha fatto provare a Giulia una sensazione di malessere: "Ho iniziato ad avere problemi con il sonno e attacchi di ansia". Ammette di provare rancore per la favola che non si è concretizzata e riconosce di avere anche lei delle colpe. Oggi i due avrebbero rapporti civili.