Il gossip si è insinuato anche a Ballando con le stelle 2020. Tra i concorrenti che partecipano al programma di Milly Carlucci c'è Daniele Scardina, meglio conosciuto come King Toretto. Il pugile è finito sotto i riflettori per la relazione con Diletta Leotta che sarebbe ormai finita. Fabio Canino, giurato del programma di Rai1, ha provato a indagare.

Corre il pettegolezzo su Diletta Leotta

Dopo aver ballato una salsa, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina si sono presentati davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Quest'ultimo ha chiesto a bruciapelo: "Senti ma tu non sei più fidanzato con la Leotta?". Daniele Scardina, impietrito, non ha risposto. Canino l'ha buttata sul ridere: "Devo sistemare lei, che è qui da anni", riferendosi a Anastasia Kuzmina. La ballerina ha ironizzato: "Le mie storie nate qui non sono mai finite bene, quindi lascerei perdere". In passato si è vociferato di una relazione con Fabio Basile, che aveva affiancato proprio nel programma di Milly Carlucci. Anche Selvaggia Lucarelli si è concessa una battuta sulla vita sentimentale di Scardina: "Scardina ha fatto due mesi di quarantena e chiuso in casa con la Leotta, ha sofferto più degli altri". Il pugile ha troncato con un: "Non proprio". Mariotto ha concluso: "A me della Leotta non me ne frega niente". Nei giorni scorsi Diletta Leotta è stata avvistata in barca con Marco Valta e a Tv, Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: "Con Daniele Scardina storia chiusa, ma siamo rimasti in buoni rapporti".

Le coppie di Ballando con le stelle 2020

Ecco tutte le coppie di Ballando con le stelle 2020: Barbara Bouchet e Stefano Oradei; Lina Sastri e Simone Di Pasquale; Rosalinda Celentano e Samuel Peron/Tinna Hoffman; Vittoria Schisano e Marco De Angelis; Elisa Isoardi e Raimondo Todaro; Alessandra Mussolini e Maykel Fonts; Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi; Paolo Conticini e Veera Kinnunen; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina; Antonio Catalani e Tove Villfor; Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira; Gilles Rocca e Lucrezia Lando.