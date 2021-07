Belén Rodriguez dopo il malore torna a Tu sì que vales: “Ieri era in carrozzina, oggi sta bene” Belén Rodriguez è tornata a lavoro dopo il lieve malore avuto nelle scorse ore. La showgirl argentina si è recata nello studio di Tu sì que vales per registrare le nuove puntate. Ha rassicurato i fan: “Sto meglio”. Anche la sua assistente ha preso la parola: “Ieri non riusciva neanche a camminare. Tre flebo hanno fatto un miracolo”.

Belén Rodriguez sta meglio. La conduttrice e showgirl è tornata nello studio di Tu sì que vales dopo il lieve malore avuto nella giornata di ieri. In questi giorni, dopo essere diventata mamma di Luna Marì, è finalmente potuta tornare nello studio del programma che la vede conduttrice e che mira a valorizzare nuovi talenti. Già ieri aveva provato a tornare al suo lavoro, ma purtroppo si è sentita poco bene e si è vista costretta ad andare in ospedale. Oggi si è ripresa.

Belén Rodriguez ha pubblicato una serie di Instagram Stories che la ritraggono prima con la figlia avuta dal compagno Antonino Spinalbese e poi nello studio di Tu sì que vales. Nei primi video, spiega a Luna Marì che si è appena svegliata: "Mi mancherai tanto oggi". Poi ha rassicurato tutti: "Io sto meglio, ho una faccia tremenda ma adesso la mia Cristina mi metterà a posto". Nelle stories successive, la showgirl è al trucco: "Arrivata in camper, ci sono". L'assistente di Belén, Antonia Achille, interviene e spiega:

"Ieri praticamente siamo uscite con la carrozzella, ve lo volevo dire. Non riusciva neanche a camminare. Oggi, guardate qua. Tre flebo hanno fatto un miracolo. È ritornata".

Il malore causato dalla disidratazione

Ieri, Belén Rodriguez ha informato i suoi follower di essersi vista costretta a lasciare le prove di Tu sì que vales, a causa di un malore. La showgirl argentina ha spiegato: "Siamo appena tornati in hotel, non sono stata bene. Ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di fare Tu sì que vales. Intanto mi guardo questa cucciola e tutto mi passa". Oggi, le tante persone che la seguono con affetto, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Belén Rodriguez sembra in perfetta forma.