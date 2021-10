Amici, Lorella Cuccarini elimina Flaza: “Hai bisogno di fare un po’ di scuola di vita” La puntata di Amici di domenica 24 ottobre è stata l’ultima per Flavia Zardetto. La cantante è stata costretta a lasciare la scuola, dopo la decisione di Lorella Cuccarini che, dopo l’ennesimo errore da parte della sua allieva, ha deciso di eliminarla dalla scuola: “Credo che tu abbia bisogno di un altro po’ di scuola di vita”.

A cura di Ilaria Costabile

La permanenza di Flaza all'interno della Scuola di Amici è giunta alla fine, dopo una serie di avvertimenti da parte dei coach e anche di Maria De Filippi, la cantante è costretta a lasciare il programma, dopo l'ennesimo errore messo in atto nel corso della settimana, sebbene già precedentemente avesse avanzato l'ipotesi che la produzione avesse particolarmente calcato la mano nei suoi confronti. Durante la puntata di domenica 24 ottobre, Lorella Cuccarini comunica la sua decisione, decretando l'addio di Flavia Zardetto.

L'eliminazione di Flaza

Flaza viene chiamata al centro dello studio e viene mostrato ai professori un filmato in cui, nuovamente, invece di presentarsi alla prova costumi come gli altri allievi, lei era intenta a preparare dolci e nonostante le sollecitazioni da parte dei suoi amici, la cantante continuava imperterrita nelle sue attività. Resasi conto di aver commesso, nuovamente, un errore è lei stessa a temere il peggio: "Ma io non avevo proprio capito che bisognava andare, ho sbagliato di nuovo, ora mi cacciano". Le sue previsioni, in effetti, si sono rivelate esatte. Una volta terminato il filmato prende la parola Lorella Cuccarini che, infatti, dichiara:

Io sono convinta che lei abbia un grande talento, le ho spiegato che certe regole vanno seguite per ottenere dei risultati. Purtroppo non è l'unico errore che ha commesso in queste settimane, noi abbiamo parlato tanto, pensavo ci fossimo capite e invece non è così. Per quanto mi riguarda, quindi, l'esperienza di Flaza nella scuola finisce qui. Io credo che tu abbia bisogno di un altro po' di scuola di vita, prendi questa opportunità con un valore aggiunto, è un momento di crescita per te, io sono convinta che se tu cambi quella testa puoi avere moltissimo con la tua musica.

Visibilmente dispiaciuto per l'addio alla scuola è Rudy Zerbi che, però, non esita a dire la sua: "Mi dispiace vedere una ragazza di talento e che reputo intelligente non chiedere nemmeno scusa, o dire mi dispiace". Cerca di prendere le sue difese Maria De Filippi: "Magari è imbarazzata, posso capirlo", intanto Flaza corre a salutare i suoi amici che si commuovono vedendola andar via e velocemente ringrazia tutti prima di lasciare lo studio: "Grazie per l'opportunità".