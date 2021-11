Flaza di Amici 21 è positiva al Covid: “Malattia tremenda”

Amici di Maria de Filippi 2021/2022

A cura di Giulia Turco

Flaza di Amici 21 è positiva al Covid 19. La cantante ventenne Flavia Zardetto ha annunciato di aver contratto il virus, a circa due settimane dalla sua eliminazione dal talent show di Maria De Filippi, rispondendo ad un box di domande con i suoi fan su Instagram. "Hai il Covid?", le chiede un utente. "Sì, malattia tremenda. Indossate sempre le mascherine. Mi sto riprendendo piano piano", risponde la cantante che starebbe scontando i suoi giorni di quarantena, probabilmente a Fregene, la sua città sul litorale laziale. Non è chiaro se la ragazza si fosse sottoposta o meno al vaccino.

L'eliminazione di Flaza ad Amici

Il percorso di Flaza ad Amici 21 è durato meno del previsto tra alti e bassi. L'interprete di Malefica, il brano inedito che aveva presentato al talent show, era stata più volte rimproverata dai produttori e dalla stessa Maria de Filippi per i suoi comportamenti scorretti durante la preparazione delle prove in settimana. Dopo diversi richiami, la sua coach Lorella Cuccarini aveva deciso di non darle altre chance, essendo venuta meno ai doveri della scuola di rispettare gli orari e gli impegni che la produzione prevede per i ragazzi. Flaza, prima di andarsene, si era lamentata di "essere stata incastrata" dal programma che aveva deciso di mandare in onda filmati che la coglievano in fallo in diverse occasioni.

Flavia Verdetto dopo l'esperienza ad Amici

Pochi giorni dopo la sua uscita dal talent, Flaza aveva rotto il silenzio su Instagram circa la sua eliminazione. "Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così. Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni. Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero. Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me", si era sfogata.