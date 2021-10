Amici21, Flaza smascherata dalla produzione minaccia di andarsene: “Sono stata incastrata” Dopo la puntata di lunedì 11 ottobre incentrata sulle infrazioni di Flaza, che hanno determinato la sospensione della sua maglia, la cantante si è sfogata con i suoi compagni, dichiarando di “essere stata incastrata”. La produzione di Amici, quindi, decide di mostrare la versione integrale dei filmati visti in puntata per giustificare le rimostranze nei confronti della ventenne che, però, reagisce in maniera ancor più veemente.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata di Amici di lunedì 11 ottobre, incentrata perlopiù sulle conseguenze delle infrazioni di Flaza, la cantante a cui è stata sospesa la maglia per l'intera settimana, si mostra particolarmente riottosa e non accetta quanto è stato fatto vedere sul suo conto. Seguito da un lungo discorso di Maria De Filippi. Una volta rientrata in casetta, infatti, si sfoga con i suoi compagni: "Sono stata incastrata". La produzione, però, non lascia passare questo comportamento e, anzi, dimostra quanto le rimostranze fatte nei suoi confronti siano sostanziate da prove, provocando una reazione ancor più incontenibile della giovane Flavia.

Lo sfogo di Flaza dopo la puntata

"Non mi rode per la maglia che mi è stata sospesa, mi rode più per me, perché io non sono questo. Hanno fatto vedere solo alcune cose che non mi appartengono, quindi mi dispiace ma io non ci sto" queste sono le prime parole di Flaza dopo un'intera puntata dedicata all'analisi del suo comportamento, ai limiti della strafottenza nei confronti di professori e coach. Parole particolarmente dure che sottolineano il disappunto della cantante nei confronti della produzione, dalla quale dice di essere stata incastrata: "Questo è quello che poi fanno vedere ai professori, e poi Rudy mi viene a dire che sto buttando il mio percorso alle ortiche, quando non è così" ribadisce Flaza visibilmente infastidita.

La produzione smaschera Flaza e lei vuole andar via

La produzione, però, ascoltate queste rimostranze da parte della cantante, decide di far valere le proprie ragioni e convoca tutti gli allievi in palestra. Una volta radunati tutti e seduti davanti allo schermo della televisione, mostra loro i filmati integrali delle infrazioni di Flaza che, quindi, risultano essere molto più frequenti di quelle mostrate in puntata. La 20enne, però, invece di calmarsi e riconoscere i propri sbagli affronta la questione con una rabbia ancora maggiore: "Non tutte le cose sono sbagliate. Basta, io me ne voglio andare". Il fatto di essere stata messa alle strette ha reso Flaza ancor più vulnerabile e incapace di reagire in altro modo se non continuando a contestare l'atteggiamento della produzione, nonostante i suoi compagni cerchino di farla ragionare: "Dovresti abbassare la testa e dire che hai sbagliato, tutti qui", le dicono, ma senza ottenere grandi risultati.