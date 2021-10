Amici 2021, anticipazioni sesta puntata: Flaza è stata eliminata

Amici di Maria de Filippi 2021/2022

A cura di Giulia Turco

Nella sesta puntata del pomeridiano di Amici 2021 si conclude l’esperienza di Flaza nella scuola. La cantante, al centro delle ultime dinamiche mostrate in puntata, era stata ripresa più volte dai professori per il suo comportamento scorretto. Stando alle anticipazioni sulla sesta puntata, che andrà in onda domenica 24 ottobre su Canale 5 alle 14.45, a Flaza non saranno concesse altre opportunità e sarà obbligata a lasciare il programma. Inoltre sembra che sia nata una nuova ship in casetta: Albe e la ballerina Serena si sarebbero baciati, è stato mostrato anche un video in studio. Ospiti della puntata saranno invece Alessandra Amoroso insieme a Pio e Amedeo.

Le maglie confermate e le eliminazioni

Le maglie degli altri allievi invece saranno riconfermate in seguito alle performance dei ragazzi in studio, ad eccezione di quella del cantante Giacomo della squadra di Rudy Zirbi che è stato sostituito dallo sfidante Simone. Tommaso ha battuto un ragazzo di nome Marco e ha mantenuto il suo posto nella scuola. Guido non ha per niente convinto i professori di ballo, ma è ancora nel talent, mentre Rea ha vinto la sfida proposta di Anna Pettinelli. Serena ha ballato un pezzo hip hop insieme a Christian entusiasmando moltissimo e ricevendo i complimenti della Celentano.

Flaza ha trasgredito di nuovo le regole della scuola

La professoressa Lorella Cuccarini non avrebbe tollerato l'ennesima violazione delle regole da parte di Flaza, che sarebbe arrivata in ritardo alla prova costumi della puntata aggravando una situazione già particolarmente critica. La sua maglia era già stata sospesa dopo i ritardi delle settimane precedenti e un comportamento giudicato poco attento verso le lezioni e i suggerimenti dei professori. La cantante aveva minacciato di voler lasciare la scuola, dopo essere stata "incastrata" dai video che la produzione aveva mostrato in puntata.

Giulia Stabile Balla per la prima volta come professionista

Finalmente è arrivato il momento per Giulia Stabile di esibirsi per la prima volta come ballerina professionista della scuola di Amici, quello che sin dall’inizio quando è entrata nel programma come concorrente aveva dichiarato essere il suo sogno. Nel corso della sesta puntata Giulia ha dimostrato una coreografia eseguita da Dario e una da Christian.