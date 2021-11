Il video di Beyoncé che “copia” Lorella Cuccarini: “Rimase estasiata da un mio numero e si ispirò”

Lorella Cuccarini si è raccontata in un'intervista rilasciata a Verissimo. L'insegnante della scuola di Amici è tornata con la mente a quanto accadde nel 2011, quando durante uno spettacolo Beyoncé portò sul palco un'esibizione decisamente molto simile a quella eseguita da Lorella. Cuccarini ha svelato a Silvia Toffanin tutti i retroscena di quella vicenda.

Nel video trasmesso da Verissimo (vedi in alto, ndr), che mostra le due esibizioni a confronto, si può notare che sia Lorella Cuccarini nel 2010 che Beyoncé nel 2011 eseguono una coreografia, interagendo con forme geometriche e non, che compaiono sul muro alle loro spalle. Spesso l'illustrazione è la stessa, sebbene resa in modo diverso. Lorella Cuccarini ha commentato:

La domanda che in molti potrebbero porsi è come abbia fatto Beyoncé a venire a sapere della performance di Lorella Cuccarini. L'insegnante di ballo di Amici lo ha spiegato nel salotto di Silvia Toffanin. Sarebbe stata la truccatrice a farle vedere il numero:

"Grazie a questa partecipazione a Sanremo, la truccatrice di Beyoncé ha fatto vedere questo filmato a Beyoncé che è rimasta estasiata, tanto che lo ha voluto poi fare l'anno successivo. So che fra l'altro aveva anche chiamato Tommassini per poterlo realizzare con lui, ma Luca in quel momento era impegnato e allora…non è che in America manchino le figure professionali per poter fare uno spettacolo di quel tipo, però l'idea che in qualche modo Beyoncé si sia ispirata a un mio numero, che avevamo costruito qui in Italia, devo dire che è stata una grandissima soddisfazione".