Tra i programmi di stasera mercoledì 2 dicembre c'è la seconda puntata de "Il silenzio dell'acqua 2", la miniserie con Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini che, a partire da questa sera, non andrà più in onda il venerdì ma il mercoledì. Di conseguenza, anche per "All Together Now" c'è stato un cambio: il talent show musicale, infatti, verrà trasmesso di sabato sera.

Nel nuovo episodio che andrà in onda questa sera, aumenteranno gli inquietanti misteri che avvolgono la tragica morte di Sara e Luca. L'arduo compito di scoprire e ricostruire la verità su quanto è accaduto tocca a Luisa e Andrea, che arrivano ad individuare in Katja, amante di Rocco, una probabile fonte di informazioni.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno il "Gigi Proietti – L'ultimo Re" su Rai Uno, due nuove puntate della serie tv "L'Alligatore" su Rai Due e il programma di approfondimento "Chi l'ha visto?" su Rai Tre.

Tra i film di stasera 2 dicembre 2020 segnaliamo il film d'avventura "The Legend of Tarzan" su Italia Uno, la commedia divertente "Sono tornato" su Sky Cinema Uno e il thriller "Lo chiamavano Jeeg Robot" su Rai Movie.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Gigi Proietti – L'Ultimo Re (Show)

Gigi Proietti – L'Ultimo Re (Show) 23:45: Porta a Porta (Programma di approfondimento)

Porta a Porta (Programma di approfondimento) 01:20: Rai – News 24 (Programma di informazione)

Rai – News 24 (Programma di informazione) 01:55: Movie – Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Due

21:20: L'Alligatore – "Il corriere colombiano" (Serie tv)

L'Alligatore – "Il corriere colombiano" (Serie tv) 23:15: Re Start (Rubrica di approfondimento)

Re Start (Rubrica di approfondimento) 01:00: Il Lato Positivo (Programma tv)

Il Lato Positivo (Programma tv) 01:45: N.C.I.S. New Orleans – "Non si sbaglia per sempre" (Serie tv)

Rai Tre

21:20: Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento)

Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento) 00:00: TG3 Linea Notte (Programma di informazione)

TG3 Linea Notte (Programma di informazione) 01:00: Meteo 3 (Programma di informazione)

Meteo 3 (Programma di informazione) 01:05: Cultura presenta: I grandi discorsi della storia – Protagonisti della politica italiana (Documentario)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Stasera Italia – Speciale (Programma di approfondimento)

Stasera Italia – Speciale (Programma di approfondimento) 00:00: Confessione Reporter (Programma di attualità)

Confessione Reporter (Programma di attualità) 01:11: Il trucido e lo sbirro (Film poliziesco)

Il trucido e lo sbirro (Film poliziesco) 03:29: Appassionata (Film drammatico)

Canale 5

21:22: Il silenzio dell'acqua 2 (Miniserie)

Il silenzio dell'acqua 2 (Miniserie) 00:45: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:19: Meteo.it (Programma di informazione)

Meteo.it (Programma di informazione) 01:20: Striscia la Notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

Italia Uno

21:19: The Legend of Tarzan (Film d'avventura)

The Legend of Tarzan (Film d'avventura) 23:30: Pressing Champions League (Programma sportivo)

Pressing Champions League (Programma sportivo) 01:10: I Griffin – "Terapia d'incontinenza" (Sitcom animata)

I Griffin – "Terapia d'incontinenza" (Sitcom animata) 01:35: I Griffin – "La vita è uno swing" (Sitcom animata)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Sono tornato (Film commedia)

Sono tornato (Film commedia) 22:55: The Room – La stanza del desiderio (Film drammatico)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Lo chiamavano Jeeg Robot (Thriller)



23:05: Movie – Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Premium

21:20: Maiorca Crime – "Doppio inganno" (Serie tv)

22:10: Maiorca Crime – "Omicidio all'alba" (Serie tv)

Rai Storia

21:10: 1940. L'Italia in guerra (Documentario)

22:10: La TV di Liliana Cavani – Un romanzo di formazione (Documentario)

La5

21:10: The Royal Saga (Programma di intrattenimento)

22:50: Diana – La storia segreta di Lady D. (Film drammatico)

La7

21:15: Il Processo di Norimberga (Docufilm)

01:00: Tg La7 (Programma di informazione)

La7d

21:30: The Good Wife – "Infamia" (Serie tv)

22:20: The Good Wife – "Uomini pericolosi" (Serie tv)

TV8

21:45: X Factor 2020 (Talent show)



00:00: Piacere Maisano – La quarta età (Programma di intrattenimento)

Real Time

21:25: Ti spazzo in due (Docureality)

22:00: Ti spazzo in due (Docureality)

Cielo

21:15: Los Angeles di fuoco (Film d'azione)

23:15: Linda (Film erotico)

Nove

21:25: Accordi & Disaccordi (Talk show)

22:45: Fake – La fabbrica delle notizie (Programma di approfondimento)

Paramount

21:10: Miss Marple (Serie tv)

23:00: Miss Marple (Serie tv)

Iris

21:00: Magic in the Moonlight (Film commedia)

23:10: Alfabeto (Talk show)

Dmax

21:25: Una famiglia fuori dal mondo (Docureality)

23:15: Mostri di questo mondo (Docureality)

Focus

21:15: Wild North America (Documentario)

23:15: Indagini ad alta quota (Documentario)

Top Crime

21:10: Delitto sulla Loira – Il mistero del corpo senza testa (Film giallo)

22:50: Chicago P.D. – "Indagine mortale" (Serie tv)