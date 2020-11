Il silenzio dell'acqua 2 andrà in onda da venerdì 27 novembre su Canale5. La trama seconda stagione della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti vedrà i protagonisti indagare su un caso di duplice omicidio. La narrazione avrà inizio un anno dopo le vicende della prima stagione. La serie tv in quattro puntate è diretta da Pier Belloni ed è co-prodotta tra RTI e Garbo Produzioni. È ambientata a Muggia e a Duino in Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento è alle ore 21:40 su Canale5.

Anticipazioni prima puntata del 27 novembre

Anticipazioni della prima puntata de Il silenzio dell'acqua 2, in onda venerdì 27 novembre. Nel primo episodio Luisa Ferrari sta tornando a Castel Marciano, per partecipare alla festa di Andrea Baldini che è stato trasferito alla Omicidi di Trieste. Il vicequestore trova Giulia sul ciglio della strada. La bambina ha la febbre. Indagando sulla sua identità si arriva a un caso di duplice omicidio: vengono trovati i corpi della madre Sara e del fratello Luca. Per Luisa non resta che avviare le indagini. Il primo a essere interrogato è l'ex marito di Sara, Rocco, padre di Giulia e Luca. L'uomo mostra sin da subito di essere molto aggressivo. Il padre, però, gli offre un alibi. Bisogna valutare altre piste.

La trama della fiction in quattro puntate

La seconda stagione riprende il racconto un anno dopo la prima. C'è un nuovo caso per Luisa Ferrari e Andrea Baldini. I due, proprio quando pensavano di potersi lasciare alle spalle Castel Marciano, si vedono costretti a indagare su un duplice omicidio. Le vittime sono una madre, Sara, e il figlio adolescente Luca. Accoltellata lei, ucciso con un'arma da fuoco lui. La figlia minore viene trovata da Luisa, mentre vaga per strada. Si indaga sulla famiglia e i sospetti ricadono sull'ex marito di Sara, aggressivo e infedele. Inoltre, entrambi i protagonisti affrontano un delicato momento personale. Andrea, innamoratissimo di Roberta, assiste al ritorno del padre biologico del figlio di lei. Luisa, invece, viene messa in crisi dalla storia della piccola Giulia, che le ricorda il rimorso di non essere mai diventata madre.

Il cast de Il silenzio dell'acqua 2: attori e personaggi

Ambra Angiolini interpreta Luisa Ferrari; Giorgio Pasotti interpreta Andrea Baldini; Jessica Caludia Paun interpreta Giulia Liverani; Giulio Corso interpreta Rocco; Alessandro Cremona interpreta Salvatore Liverani; Barbara Chichiarelli interpreta Silvia Visentin; Fausto Maria Sciarappa interpreta Don Carlo De Luca; Camilla Filippi interpreta Roberta; Stefano Pesce interpreta Elio Moras; Riccardo Maria Manera interpreta Matteo; Claudio Castrogiovanni interpreta Dino Marinelli; Silvia Degrandi interpreta Katja Moznich; Stefano Alessandroni interpreta Umberto Ronchetti; Andrea Gherpelli interpreta Sergio Camisa; Gabriele Falsetta interpreta Davide De Luca; Martina Gatti interpreta Nina Ronchetti; Margherita Laterza interpreta Sara Liverani; Giorgia Cardaci interpreta Giorgia Gressan; Miriam Guaiana interpreta Beatrice Trevisan; Pietro Belloni interpreta Luca Liverani.