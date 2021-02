La Casa del Grande Fratello Vip si è stretta intorno a Dayane Mello, colpita dalla dolorosa scomparsa del fratello Lucas, morto a 26 anni in un incidente stradale. Non c’è concorrente che non abbia manifestato a Dayane supporto, lasciando che la modella fosse libera di decidere se restare nella Casa o abbandonare il gioco per poter vivere questo momento in solitudine, una scelta che Dayane non sembrerebbe avere intenzione di compiere nel timore di ritrovarsi da sola ad affrontare il suo dolore. È stata la stessa modella a comunicare ai suoi compagni di gioco quanto era accaduto dopo avere ricevuto la notizia dalla produzione del reality. “Ma quello bello?”, le ha chiesto Alda D’Eusanio per capire a quale fratello stesse facendo riferimento Dayane, una domanda che qualcuno in rete ha trovato indelicata benché la conduttrice fosse animata dalle migliori intenzioni, tanto da essere stata una delle prime a supportare Dayane, offrendole conforto e compagnia.

La morte di Lucas, fratello di Dayane Mello

Lucas, fratello 26enne di Dayane Mello, è morto in un incidente stradale la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2021. Stava tornando a casa quando, a bordo della sua auto, si è schiantato contro un camion che viaggiava in direzione opposta. La notizia è stata comunicata a Dayane dalla produzione del Gf Vip che le ha consentito di decidere in piena libertà se restare nella Casa o abbandonare il gioco. La Mello, timorosa di dovere affrontare il lutto da sola e impossibilitata a rientrare in Brasile, ha momentaneamente scelto di restare nella Casa.

I concorrenti del Gf Vip stretti intorno a Dayane Mello

I concorrenti del Grande Fratello Vip si sono stretti intorno a Dayane Mello nel tentativo di consolarla della prematura scomparsa del fratello. Dayane si è appoggiata principalmente a Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi ma nessuno degli altri inquilini della Casa di Cinecittà le ha fatto mancare il suo supporto. Poche ore fa Samantha De Grenet ha fatto una proposta ai colleghi: chiedere di anticipare la finale a lunedì 8 febbraio per poi abbandonare tutti la Casa.