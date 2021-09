Will Smith presenta l’attore che lo sostituirà nel reboot di Willy, il principe di Bel-Air Svelato, direttamente dal video del casting di Will Smith, chi prenderà il suo posto nel reboot (drammatico) della celebre sitcom andata in onda negli anni 90. Si tratta dell’esordiente e giovanissimo Jabari Banks che, ironia della sorte, porta il proprio lo stesso cognome degli zii del protagonista.

A cura di Valeria Morini

L'ondata revival non sembra conoscere fine e anche un cult degli anni 90 come Willy, il principe di Bel-Air avrà il suo reboot. Ci ha pensato proprio Will Smith, lanciato da quell'iconica serie, a presentare l'attore che prenderà il suo posto nei panni del protagonista. Trattasi del giovane Jabari Banks, al suo debutto.

Will Smith annuncia Jabari Banks con un video

L'annuncio è arrivato tramite un video in cui Smith ha fatto sapere a Banks che la parte è sua: "È un vero piacere incontrarti, e dal profondo del mio cuore voglio farti le congratulazioni. Hai ottenuto il ruolo di Willy, il principe di Bel-Air". Entusiasta il ragazzo: "Questo è un sogno che diventa realtà. Grazie mille, sono così grato. È incredibile". Del reboot per il momento si sa ancora poco, se non che lo stesso Smith sta sviluppando la serie come produttore e che ci saranno due stagioni, sul servizio streaming Peacock. Basata sul corto realizzato nel 2019 da Morgan Cooper, dovrebbe essere un drama anziché una sitcom.

Chi è Jabari Banks

Come dicevamo, per Jabari Banks si tratta di un debutto assoluto. Curiosamente, il giovane attore porta lo stesso cognome della famiglia che accoglie il protagonista Willy nella serie. Ha studiato presso la University of the Arts di Filadelfia e, come Will Smith, canta, scrive canzoni, rappa e gioca a basket. Insomma, la persona perfetta per interpretare Willy.

Il successo di Willy, il principe di Bel-Air

C'è da scommettere che anche la vita di Banks sarà "cambiata, capovolta, sottosopra", come cantava Will Smith nella sigla italiana (e come accadde a Smith stesso, la cui carriera iniziò proprio con questa serie). Willy, il principe di Bel-Air è stato prodotto per sei stagioni dal 1990 al 1996, in onda anche in Italia con grande successo. La "maxi-storia" è quella del simpatico Willy cresciuto in quartiere malfamato di Filadelfia che, per evitare guai, viene spedito dalla madre a casa degli zii nel quartiere lussuoso di Bel Air, a Los Angeles.