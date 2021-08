Vanessa Incontrada e Alessandro Siani conduttori di Striscia la Notizia, ora è ufficiale Confermata l’inedita coppia che aprirà la 34esima stagione di Striscia la notizia, dietro al bancone troveremo Vanessa Incontrada (pochi giorni prima impegnata anche su Rai1 con Conti ai Music Awards) e il comico e regista Alessandro Siani, che prova la strada del piccolo schermo. Annunciate anche le nuove veline.

A cura di Valeria Morini

Si apre nel segno della novità l'edizione numero 34 di Striscia la Notizia. Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato la coppia totalmente inedita che Fanpage.it aveva già anticipato qualche mese fa: a condurre dietro il bancone del tg satirico saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Il programma ripartirà ufficialmente su Canale 5 da lunedì 27 settembre.

Le carriere di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani

Per entrambi è la prima volta al timone di Striscia. Alla lunga carriera di conduttrice (cui affianca da anni quella di attrice) Vanessa Incontrada aggiunge l'impegno di uno show che va in onda con cadenza quotidiana. La presentatrice di origine catalana in passato è stata volto di Zelig, Festivalbar, Italia's Got Talent, più di recente giudice di Amici e concorrente di Celebrity Hunted su Prime Video. Prima del debutto a Striscia, la vedremo con Carlo Conti ai Music Awards, su Rai1, il 9 e il 10 settembre. Alessandro Siani è attore più puro, oltre che regista e sceneggiatore, ma non è estraneo alla televisione: dopo aver portato la sua comicità in vari show, Sanremo compreso, nel 2019 ha scritto e condotto il suo primo programma su Sky Uno, Stasera Felicità. Probabile che la Incontrada e Siani, come di consueto, conducano Striscia la notizia solo nei primi mesi, per poi passare il testimone ad altri colleghi.

Chi sono le nuove veline

Oltre ai due conduttori, sono ufficiali anche i nomi delle veline, dopo l'addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva (le più longeve nella storia di Striscia la notizia). Si tratta di due ex allieve di Amici, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Hanno partecipato rispettivamente nell'edizione numero 16 e numero 19 del talent di Maria De Filippi, nella categoria ballo. Giulia è nata a Prato, classe 1999; Talisa invece è originaria di Milano e ha solo 19 anni.