Seat Music Awards 2021: date e cantanti dello show con Vanessa Incontrada e Carlo Conti Torna lo spettacolo musicale che incorona dischi d’oro e di platino con un cast che comprende gli artisti più popolari del momento, da Emma a Elettra Lamborghini. Manca Fedez (ufficialmente per altri impegni), con ospiti extra come Maria De Filippi e Alessandro Cattelan. Si va in diretta il 9 e 10 settembre, con un terzo appuntamento speciale condotto da Nek. Ecco tutti i nomi e le info sui biglietti.

A cura di Valeria Morini

Si torna a premiare i cantanti più popolari della musica italiana ai Seat Music Awards 2021. L'edizione numero 15 dello spettacolo si tiene il 9 e il 10 settembre, in onda in diretta su Rai1 e ancora con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che fanno coppia sul palco ormai dal 2012. La location è quella, unica e incantevole, dell'Arena di Verona. Sul palco tanti artisti ma anche ospiti come Alessandro Cattelan, pronto a sbarcare in Rai la settimana dopo con lo show Da grande, e Maria De Filippi in trasferta da Mediaset.

Quando vanno in onda i Music Awards in diretta e streaming

Le già citate date di giovedì 9 settembre e venerdì 10 settembre, in prima serata, sono gli appuntamenti principali. Ad essi si aggiunge lo Speciale Seat Music Awards Disco Estate di mercoledì 8 settembre 2021 alle ore 16.30, condotto da Nek, che va poi in onda nel pomeriggio di domenica 12 settembre su Rai1. Il tutto, ovviamente, lo si può gustare anche su Raiplay. I Music Awards sono uno degli show musicali dell'estate (anche se spostato a settembre dal Covid), ma a differenza del corrispettivo Battiti Live in onda su Mediaset hanno il compito di premiare gli artisti i cui lavori pubblicati tra giugno 2020 e settembre 2021 ricevono il riconoscimento di disco d’oro, di platino e multiplatino o di singolo multiplatino.

Il cast dei Music Awards 2021: cantanti e ospiti

Questo il cast ufficiale, che comprende Claudio Baglioni, i BoomDaBash, Baby K, Francesca Michielin, Samuel, Elettra Lamborghini, i Pinguini Tattici Nucleari, Irama, Ernia, Blanco, Aka7even, Deddy, Rkomi, Fred de Palma (con Anitta), Il Tre, Arisa (con gli Autogol), Massimo Pericolo, gli Psicologi, Mecna, Jake La Furia ed Emis Killa, Shade, Capo Plaza, Mara Sattei, Gué Pequeno, Mace, Shablo, Random, Marco Mengoni, Sangiovanni, Ligabue, Loredana Bertè, Marracash, Gigi D’Alessio, Diodato, Madame, Zucchero, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Il Volo, Emma, Fiorella Mannoia, Mahmood, Annalisa, Colapesce Di Martino, Takagi & Ketra (con Giusy Ferreri) e Carl Brave e Noemi. Spicca l'assenza di Fedez: colpa della lite con la Rai al Concertone del Primo Maggio? A livello ufficiale, secondo l'entourage, il rapper sarebbe stato invitato ma costretto a declinare per un altro impegno. Si segnalano anche altri ospiti quali Maria De Filippi, Amadeus, Eleonora Abbagnato, Lillo, Giorgio Panariello, Alessandro Siani, Pio & Amedeo e Alessandro Cattelan.

Biglietti e prezzi dei Seat Music Awards 2021

Per assistere tra il pubblico direttamente dagli spalti dell'Arena è possibile acquistare i biglietti dei Music Awards 2021. I costi vanno da 40,28 a 73,14 euro su Vivaticket e dai 38 al Golden Package da 239 euro su Ticketone, sito che consente anche di acquistare anche biglietti a partire da 10 euro per lo Speciale Seat Music Awards Disco Estate (con uno sconto a chi possiede già il ticket per l'evento principale).