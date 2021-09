I Seat Music Awards 2021 vincono gli ascolti tv con la polemica Fedez vs Pio e Amedeo Il “polemicozzo” a distanza tra Fedez e Pio e Amedeo fa bene agli ascolti della prima puntata del Seat Music Awards e apre ufficialmente la nuova stagione televisiva con un grande evento: superati i 3 milioni di telespettatori. Male Canale 5 che con il film su Pelè non raggiunge i 2 milioni di spettatori.

Un antipasto della stagione televisiva che verrà ieri sera, giovedì 9 settembre 2021, su Rai1 con la prima serata dei Seat Music Awards 2021. Presentati da Carlo Conti e Vanessa Incontrata, i Seat Music Awards 2021 partono con dei dati poco convincenti – lo diciamo chiaro – ma che portano pur sempre a una vittoria. Dulcis in fundo, il polemicozzo a distanza dopo l'intervento di Pio e Amedeo che sul palco hanno tirato in ballo Fedez, presunto "mutato" dalla Rai al Concerto del Primo Maggio. La polemica avrà strascichi, li sta già avendo, ma intanto la Rai sorride. Vediamo tutti i dati d'ascolti delle principali proposte della tv generalista.

Gli ascolti tv del 9 settembre 2021

Su Rai1 la prima serata dei Seat Music Awards 2021 ha conquistato 3.153.000 spettatori netti per il 19.8%. È vittoria su Canale 5 che con il film "Pelè" non è riuscita a superare quota 2 milioni: 1.919.000 spettatori pari al 10.8% di share. Il terzo programma più visto è su Italia1: Chicago Fire è stato visto da 1.322.000 spettatori netti per il 6.3% di share; a seguire Chicago Med fa segnare 963.000 spettatori netti per il 5.7% di share. NCIS è tornata con la stagione numero 18 su Rai2, ecco i dati: 1.146.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Sulle altre reti, il ritorno della trasmissione Dritto e Rovescio, in onda su Rete4 e condotto ancora da Paolo Del Debbio, è stato visto da 1.103.000 spettatori netti per il 7.6% di share. La prima tv su Rai3, La favorita, ha raccolto 876.000 spettatori netti pari ad uno share del 4.6%. Atlantide, in onda con uno speciale dedicato all'11 settembre su La7, è stato visto da 754.000 spettatori netti per il 4.8% di share. Sul Nove, un altro speciale a tema: 11 Settembre – Io c'ero è stato visto da 633.000 spettatori netti per il 3.2% di share.