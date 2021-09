Pio e Amedeo provocano Fedez sulla presunta censura della Rai, lui replica: “Sono deluso” Fedez replica alle provocazioni di Pio e Amedeo, sul palco dei Seat Music Award per il successo di Felicissima Sera. Il rapper non ha dubbi: il siparietto su Rai 1 è l’ennesimo sgarbo del servizio pubblico alla luce dei fatti del Primo Maggio. “Ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di spu**anare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti”. E replica ai due comici: “Ma in diretta sulla Rai una bella bestemmia non la tirate?”

A cura di Giulia Turco

Pio e Amedeo chiamano, Fedez risponde. I due comici pugliesi, invitati sul palco dei Seat Music Award di Rai 1 per ritirare un premio speciale per il successo ottenuto da Felicissima Sera, hanno scatenato una nuova polemica. Tornando, con il loro siparietto, sul tema della libertà di espressione tv, Pio e Amedeo hanno rivendicato con orgoglio l' "anticonformismo" che li avrebbe premiati con ascolti stellari nelle prime serate di Canale 5, e prendendo le distanze da Fedez, che negli ultimi mesi è finito in un ciclone contro la Rai dopo i fatti del primo maggio pubblicando tentativo di censura del servizio pubblico sul suo intervento.

Cos'hanno detto Pio e Amedeo

Pochi minuti sul palco per scatenare il delirio sui social. Pio e Amedeo non si sono limitati a ritirare il premio, ma hanno lanciato diverse frecciatine e provocazioni con la loro indistinguibile ironia, che va ad infierire però, in questo caso, su una ferita aperta tra il servizio pubblico e uno degli artisti più discussi degli ultimi mesi. Fedez infatti è immischiato in una questione giudiziaria con la Rai dopo il Concertone del primo maggio. La tv pubblica lo ha querelato per diffamazione e danno d'immagine, per i fatti che il direttore di Rai 3 Franco di Mare lo ha accusato di aver "manipolato". "Grazie alla Rai per non averci censurato!", hanno sottolineato Pio e Amedeo in diretta su Rai 1. "Se Pio e Amedeo sono in prima serata sulla Rai, vuol dire che è libera! Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto!", hanno ironizzato citando tra le ultime sponsorizzazioni quella di smalti del cantante.

Noi dedichiamo questo premio… alla libertà di opinione. Augurandoci che la libertà non passi per la decisione di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto, viva la libertà.

La replica di Fedez a Pio e Amedeo

Puntuale in tarda serata ecco arrivare la replica di Fedez che ha voluto mantenere la calma affrontando il caso con pungente ironia:

Stavo andando a nanna e mi hanno scritto “Pio e Amadeo t hanno dissato“… Figo, una delle cose più fighe viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di spu**anare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni.

E ancora, pensando alle provocazioni dei due comici, che non si sono fatti mancare nulla, ha aggiunto: