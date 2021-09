Pio e Amedeo alimentano la polemica contro Fedez: “Non ci provare furbacchione, cadi nel patetico” Forse è solo l’inizio della guerra via social tra Pio e Amedeo e Fedez, che si scambiano piccate provocazioni cercando di tutelare la propria immagine pubblica. E se c’è qualcosa che Pio e Amedeo non riescono a digerire, è l’accusa di incitare all’odio con la loro comicità, che anzi sarebbe anti conformista, nell’era in cui ‘non si può più dire niente’: “Male ci siamo rimasti noi non tu, sollevi la polemica per metterci in mezzo ‘swipe up’ e vendere mutande”.

A cura di Giulia Turco

È una guerra tutta a colpi di sarcasmo quella che va avanti tra Fedez e il duo comico Pio e Amedeo e onestamente sembrerebbe essere solo l'inizio. Una polemica iniziata in tv sul palco di Rai 1 e approdata sui social, dove c'è spazio per la "libertà di opinione", che in questo caso è quella di scambiarsi provocazioni più o meno indirette cercando di smarcarsi dalle accuse e di tutelare l'immagine pubblica che, per scelte di marketing o meno, si è scelto di restituire.

Pio e Amedeo contro Fedez usano l'arma dell'ironia

Ma riavvolgiamo il nastro: Pio e Amedeo ai Seat Music Award vengono premiati per il loro successo di Felicissima Sera. Sul palco di Rai 1 non si limitano a godersi il risultato di un programma che, tra l'altro, è già stato riconfermato per la prossima stagione, ma si scagliano palesemente contro Fedez, prendendo una chiara posizione nella diatriba che l'artista sta portando avanti con la Rai. Fedez in tarda serata risponde sui social con un video mostrando una notevole irritazione accusando di "dissing" i due comici, che a loro volta, a notte inoltrata riappaiono sui loro profili Instagram: "Si è incazzato Federico. Noi non ci saremmo mai permessi non sappiamo neanche cosa voglia dire "dissing". Fate swipe up, mi raccomando", ironizzano.

Pio e Amedeo a Fedez: "Hai avuto una crisi isterica"

“Ingaggiati?”, a noi non ci ha ingaggiato nessuno, non abbiamo visto una lira, non abbiamo visto un dirigente, nessuno ci ha detto di dire qualcosa", si smarcano dalle accuse Pio e Amedeo tra sfottò e provocazioni. I due comici chiedono al rapper di non alimentare polemiche inutili, eppure continuano a far riferimento al caso del Concertone ironizzando sul comportamento di Fedez: "In diretta nessuno avrebbe potuto fermarti! Mica sarebbero arrivati i bodyguard a buttarti per terra, avresti potuto esprimere il tuo pensiero senza fare tutte ste polemiche, dai". E se c'è qualcosa che non sono proprio disposti a tollerare, è l'accusa di incitare all'odio, con la loro comicità, che sarebbe anzi tutt'altro, anti conformista, nell'era in cui ‘non si può più dire niente':