Shaila e Mikaela dicono addio al bancone di Striscia la Notizia. Quattro anni, oltre 900 puntate per le veline più longeve nella storia del tg satirico che da lunedì 14 giugno congedano ufficialmente Antonio Ricci, o quasi, considerando che per tutta l'estate fino a settembre si occuperanno di Paperissima Sprint. "Grazie è riduttivo, sono stati quattro lunghi anni e vi porteremo sempre nel cuore", dice in lacrime Shaila Gatta quando in studio Gerry Scotti e Michelle Hunziker le omaggiano con un video dedicato al loro percorso, "so che avrò una seconda famiglia con la porta aperta per me". Stessa emozione anche per Mikaela Neaze Silva: "Ci avete supportato in tutto e per tutto, siamo arrivate giovani e senza esperienza. Ci avete accolte e protette, ci avete fatto crescere", racconta con la voce spezzata.

Le veline: "Non siamo vallette, ma ballerine professioniste"

Intervistate da Stabina Stilo per Libero, le veline raccontano quali sono i loro piani per il futuro, dopo Striscia La Notizia. Ci si chiede se dopo la loro lunga esperienza sul bancone di Antonio Ricci, Alfonso Signorini non abbia messo gli occhi su di loro per il GFVip: "No, no, per ora non ci ha ancora chiamato! Al momento comunque un reality non è nei nostri piani. Poi, in futuro, mai dire mai…", rispondono. Loro, segnano senza dubbio una nuova fase in cui le veline non sono più soltanto vallette: "La figura della velina si è evoluta nel tempo e noi ne siamo la prova: siamo entrambe ballerine professioniste", spiega Shaila. Ad ogni puntata una sfida diversa e sempre più complessa: "Con Ricci il pilota automatico?!? (ride, ndr) Non ci siamo mai adagiate sugli allori, nemmeno a volerlo: ogni anno la coreografa arrivava con un' idea nuova inventandosi le soluzioni più impensabili. Abbiamo ballato sott' acqua, appese per aria…", racconta Mikaela.

Shaila e Mikaela sono le veline più longeve

Precisamente hanno ballato 903 stacchetti, in quattro anni. Shaila e Mikaela portano a casa un vero record, al quale si sono avvicinate prima di loro soltanto la coppia formata da Costanza Caracciolo e Federica Nargi, con 885 puntate, e quella di Ludovica Frasca ed Irene Cioni, con 886 stacchetti. In più, Shaila e Michaela sono state le uniche Veline ad aver condotto Paperissima Sprint pur essere ancora in carica sul bancone del tg satirico, diventando un vera e propria costante del prime time di Canale 5, amate per la loro bravura ma anche per la simpatia.