Le nuove veline di Striscia la Notizia sono due ex ballerine di Amici, ecco chi sono Ancora qualche giorno di relax e poi anche “Striscia la Notizia” riaprirà i battenti. Il tg satirico di Canale 5 cambia veste e dopo l’addio delle veline più longeve di sempre, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, arrivano a sostituirle due ex ballerine di Amici: Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti.

A cura di Ilaria Costabile

Mancano una manciata di giorni e a breve riprenderà anche la nuova stagione televisiva di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 si prepara a vivere un'era che parte in maniera del tutto diversa dal solito: ci aspettano infatti nuovi conduttori, ma anche nuove veline. Dopo l'addio di Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, le più longeve della trasmissione, arrivano due giovani ragazze sul bancone di Antonio Ricci, si tratta di due ex concorrenti della scuola di Amici, presentatesi come ballerine, ovvero Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti.

Le nuove veline di Striscia la Notizia

A darne per primo la notizia è stato Riccardo Signoretti che, infatti, aveva dato per certa la partecipazione delle due giovanissime ballerine alla prossima stagione del tg satirico. Quelle che inizialmente sembravano indiscrezioni, sono poi state confermate anche da Tv Sorrisi e Canzoni. Talisa, 19 anni, prese parte alla 19esima edizione del talent show di Canale 5 e quest'anno vi ha preso parte entrando nel corpo di ballo, mentre Giulia Pelagatti 22 anni, fu una delle concorrenti di Amici 16 e successivamente ha ballato anche in show come Colorado. Non c'è dubbio, quindi, che la danza sia nelle loro corde e che le due giovani ballerine possano essere all'altezza di questo nuovo compito.

L'addio di Shaila Gatta e Mikala Neaze Silva

Intanto Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono state le veline più longeve di sempre. Il 12 giugno, infatti, dopo quattro anni e 903 puntate le due giovani ballerine hanno lasciato il bancone del Tg satirico superando anche volti assai noti come Federica Nargi e Costanza Caracciolo che, però, le seguono sul podio. “Spero di vedere molte altre ragazze nere in tv” ha detto Mikaela di origini angolane, mentre Shaila: “Striscia è stata per me una famiglia, mi ha insegnato tanto”.