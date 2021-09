Giulia e Talisa, le nuove veline di Striscia la notizia: “No ai calciatori, siamo concentrate sul lavoro” Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, 22 e 20 anni, sono le nuove veline di “Striscia la notizia” e debutteranno questa sera ( 27 settembre) su Canale 5. Ballerine professioniste e amiche, la mora e la bionda hanno in comune la partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi (anche se in anni diversi) e le idee chiare su questa nuova esperienza: “Siamo totalmente concentrate sul lavoro e sulla carriera, i calciatori non ci interessano”.

A cura di Elisabetta Murina

Ballerine professioniste, colleghe, amiche. E naturalmente una mora e l'altra bionda. Sono Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, 22 e 20 anni, le nuove veline che debutteranno questa sera (27 settembre) sul bancone di Striscia la notizia. In comune hanno una carriera nella danza passata dalla scuola di Amici (anche se in anni diversi) e le idee chiare su quello che si aspettano da questa nuova esperienza: "Vorremmo dare sfogo alla nostra passione e al nostro talento, con stacchetti su misura per noi, che mettano in luce le nostre capacità", hanno raccontato in un'intervista al sito del Corriere della Sera.

La partecipazione ad Amici di Giulia e Talisa

Nessuna delle due, da bambina, sognava di fare la velina: "Era mia sorella maggiore che voleva fare la velina, diversi anni fa. Io non ci ho mai pensato", racconta Talisa al Corriere della Sera. Entrambe hanno intrapreso un percorso nella danza che, anno dopo anno, le ha portate a essere delle ballerine professioniste. Quando si parla della loro formazione, non si può non menzionare la scuola più celebre: Amici di Maria De Filippi. Aver partecipato al programma, una nel 2017 e l'altra nel 2020, ha lasciato un segno indelebile nelle loro vite: "Entrambe crediamo che senza quella scuola oggi non saremmo qui, in quest'altra scuola dove ci aspettiamo di imparare molto".

Passione e talento, le nuove veline sono ballerine professioniste

Visto che sono entrambe ballerine professioniste, Giulia e Talisa vogliono sfatare la tipica immagine della velina come donna di contorno che si esibisce nei classici stacchetti. "Vorremmo dare sfogo alla nostra passione e al nostro talento,"- racconta Giulia- "con stacchetti costruiti su misura per noi, che mettano in luce le nostre capacità". E secondo Talisa, l'aver scelto due ballerine professioniste anche nella coppia prima (Shaila e Mikaela lo erano entrambe) significa che "qualcosa è cambiato". Con questa nuova esperienza, Giulia e Talisa sperano di lanciare un messaggio ben preciso: "Vorrei che il nostro esempio fosse quello di due ragazze che se si impegnano in quello che fanno riescono a raggiungere degli obbiettivi", spiega Talisa.

Copertina di Telepiù dedicata alle nuove veline: Giulia e Talisa

Giulia e Talisa contro lo stereotipo del fidanzato calciatore

Giulia e Talisa rifuggono dal luogo comune della velina che si fidanza con il calciatore: "Di sicuro al momento non mi interessa. Sono un pò di vecchi principi, ho chiuso da qualche mese una storia importante", spiega Giulia. E anche Talisa la pensa allo stesso modo: "Sono totalmente concentrata sul mio lavoro e sulla mia carriera, non ho la testa per altro". Le due nuove veline, che prenderanno il posto di Shaila e Mikaela (le più longeve nella storia del programma), non sembrano volersi concedere distrazioni. Concentrate solo sulla danza, sono pronte a seguire il consiglio che Antonio Ricci ha dato loro: "Non dimenticare mai chi siamo, da dove arriviamo e quindi di rimanere noi stesse".