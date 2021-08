Chi è Giulia Pelagatti, insieme a Talisa Ravagnani sarà la velina di Striscia la notizia Giulia Pelagatti è la ballerina di 22 anni che insieme a Talisa Ravagnani salirà sul bancone di Striscia nella prossima edizione al via da settembre. Anche lei non è nuova al mondo della tv e fa parte della batteria di talenti lanciati da Maria De Filippi. Dopo la sua esperienza ad Amici, dove aveva avuto un flirt con il cantante Ricky, Giulia ha fatto parte del corpo di ballo di Colorado.

A cura di Giulia Turco

Giulia Pelagatti è la giovane ballerina che insieme a Talisa Ravagnani sarà la prossima velina sul bancone di Striscia la notizia. Le due ragazze saranno le eredi di Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silvia, che hanno conquistato il titolo di veline più longeve nella storia del tg satirico di Antonio Ricci. Così come la collega Talia, anche Giulia non è nuova al mondo della tv e ha fatto parte della batteria di volti del talent show di Maria De Filippi, Amici, che le ha aperto la strada della notorietà nel mondo dello spettacolo.

La carriera di Giulia Pelagatti

Classe 1999, Giulia Pelagatti ha 22 anni ed è originaria di Prato. La sua carriera è segnata dalla passione per la danza, che pratica sin da bambina arrivando a far parte della Fids e gareggiando come ballerina sportiva in diverse gare e campionati in giro per l'Italia. La svolta arriva con la sua partecipazione ad Amici nell'edizione 2016-2017 giunta fino alle fasi serali. In seguito, nonostante la sua esperienza al programma non continui nel team dei professionisti, Giulia continua comunque a ballare in tv entrando a far parte del corpo di ballo di Colorado. Grandi soddisfazioni nel frattempo arrivano anche in ambito internazionale, con il premio della borsa di studio riconosciutole dal Conservatory of Dance of Phoenix.

La vita privata di Giulia Pelagatti dopo il flirt con Ricky Marcuzzo ad Amici

Com'è noto è frequente che tra i ragazzi di Amici scoppi l'amore durante la loro esperienza nella scuola. È successo anche a Giulia Pelagatti che nel 2017 si era presa una cotta per Ricky, il cantante con il quale ha vissuto un tenero avvicinamento. "Con Riccardo c’è stato qualcosa ed era reciproco, ma lui mi ha fatto passare per quella matta perché non voleva dire niente finché eravamo dentro", avrebbe spiegato la ballerina a Di Più, una volta uscita dalla scuola. Dopo l'esperienza in tv infatti, lui non le avrebbe mai più chiesto di rivederla: "Caro Riki, vorrei dimenticarti ma proprio non ci riesco.", raccontava lei al settimanale. Da allora, pare che Giulia non abbia più voluto condividere la sua vita privata con il pubblico.