Chi è Talisa Ravagnani, insieme a Giulia Pelagatti sarà la velina di Striscia la Notizia Talisa Ravagnani, 20 anni, sarà la prossima velina a salire sul bancone di Striscia la notizia insieme a Giulia Pelagatti. Già nota al mondo della tv, Talisa ha alle spalle una formazione professionale negli Stati Uniti, dove ha danzato nel corpo di ballo di Selena Gomez. Nel 2020 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, restando nel programma l’anno successivo come professionista.

A cura di Giulia Turco

Talisa Ravagnani sarà una delle veline si Striscia la notizia nella prossima edizione. Insieme a Giulia Pelagatti, Talisa prenderà il posto delle due veline uscenti Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, le più longeve in termini di permanenza sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Già nota al mondo della tv. la ballerina 19enne ha partecipato all'edizione 2020 di Amici, il talent show di Maria De Filippi che le ha aperto la strada a quella che sembra essere una promettente carriera nel mondo dello spettacolo.

La carriera di Talisa Ravagnani

Nata a Milano nel 2001, Talisa Ravagnani sceglie di dedicare la sua adolescenza alla danza, la sua grande passione. Fino all'età di 13 anni vive a Dubai, salvo poi scegliere di intraprendere un percorso di formazione professionale negli Stati Uniti. Dopo una stagione a Los Angeles, sceglie di restare per affinare il suo curriculum. Entra nel corpo di ballo di Selena Gomez e balla nel videoclip di "Look at her now", conquistando visibilità internazionale. Nel 2019 però opta per il ritorno nel Bel Paese, balla, quando vanno a buon fine i casting per Amici. Al talent show conquista la stima degli insegnanti, che la reputano una delle ballerine più promettenti dell'edizione. L'anno seguente entra a far parte del corpo di ballo della scuola e di quello de Il cantante mascherato.

La vita privata di Talisa Ravagnani dopo Javier Rojas

Lungo il suo percorso nella scuola Talisa si trova coinvolta in un flirt con il ballerino Javier Rojas, nonostante lui inizialmente fosse fidanzato, fuori dalla scuola, con la modella Solveig Jenselme. Nato inizialmente come una bella amicizia, il rapporto tra i due ballerini della scuola si evolve fino ad arrivare al primo bacio davanti alle telecamere. Eppure Javier ripensa alla sua fidanzata e così Talisa presa dai dubbi sceglie di allontanarsi: "Non mi fidanzerei mai con Javier perché non mi fido", ammette. Finito il talent, si vocifera di un flirt tra la ballerina e Valentin, il concorrente prima fidanzato con Francesca Tocca, ma è in Mike Cugnata, modello, che alla fine Talisa trova l'amore.