Manca pochissimo alla finale dell'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 in prima serata lunedì 7 giugno. Neppure in questi ultimi giorni, però, l'atmosfera del gruppo sembra essere davvero serena. In particolare Valentina Persia si è lamentata dell'amicizia finita con Andrea Cerioli, tanto da scoppiare in lacrime.

Nessuna pace dopo la lite in semifinale

Il rapporto di grande complicità instaurato nei lunghi mesi in Honduras sembra essere stato messo definitivamente alle corde dopo la lite durante la semifinale. "Il rapporto con Andrea Cerioli in questi giorni? No comment", ha dichiarato Valentina nel daytime del 4 giugno, "Mi dispiace che non ci sia più una priorità nei miei confronti. Sono stata scavalcata da un gruppo di amici eletti, come prima lo ero io. La nuova è Beatrice, poi ci sono Ignazio, Awed". La Persia si è sfogata con Matteo Diamante:

Tutti uniti? Non sento che lo siamo. Da parte sua non c'è più la domanda "Dov'è Vale?". È un’esclusione brutta.

Valentina Persia piange per Cerioli

in foto: foto IPA

Valentina è apparsa davvero delusa, tanto che è scoppiata in lacrime: "Io piango e ci sto male, perché speravo di finire questo percorso con lui. Io ci sto male, e lui… Sono anche stufa di farmi vedere così… Speravo che questa amicizia continuasse anche fuori". Il mancato riavvicinamento da parte di Cerioli la porta a pensare che il loro rapporto sia finito: "Se tu non senti l'esigenza di venire da me a dire "Oh, risolviamo", significa che non te ne frega niente. E perché devo stare male, visto che la mia vita mi aspetta fuori? Ho pigliato una toppa, non è la prima né l'ultima". Valentina è così decisa a metterci una pietra sopra, augurando comunque buona vita a Cerioli, che ha contribuito a farle vivere un'Isola spesso molto felice (video).

Chi sono i finalisti all'Isola dei Famosi 2021

Sono sei i concorrenti in finale all'Isola dei Famosi. Oltre alla Persia e a Cerioli, si contenderanno la vittoria Ignazio Moser, Awed, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti. Awed e Diamante sono al televoto: dunque, uno di loro lascerà il gioco già all'inizio della finale. L'appuntamento conclusivo non andrà in onda da Milano, come accaduto gli anni scorsi, ma direttamente dall'Honduras, per evitare le quarantena obbligatorie al ritorno in Italia. Saranno però presenti a Cayos Cochinos come ospiti Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione.