All'Isola dei Famosi va in scena la lite tra Andrea Cerioli e Valentina Persia. Valentina spiega: "Per gustarmi le cose devo passare sempre in mezzo a tanto letame, per questo voglio tatuarmi ad angusta per augusta. Ogni volta che arrivo a gustarmi qualcosa, dietro c'è stato sempre uno stillicidio". La comica romana attacca: "Le tue paranoie vanno in tutti i video da più di 75 giorni e per una volta che io ho un problema, succede il finimondo". Andrea Cerioli affonda il colpo e dà della vittima a Valentina Persia: "Ti stai rivelando per la persona che sei, sei solo una vittima". Valentina Persia lo ha additato per aver ricevuto una spallata in un momento di difficolta: "La gente che ci mette il carico sopra, non era il caso davvero".

L'intervento da studio

Alla lite partecipa anche lo studio con Gilles Rocca che attacca fortissimo proprio Valentina Persia: "Andrea, fratello, devi aprire gli occhi, ricorda cosa ti ho detto". Valentina Persia si mette tra loro: "Guarda che non sta scendendo dalla montagna". A quel punto Gilles Rocca attacca Valentina Persia: "Tu devi essere molto più signora perché ho sentito che di me hai detto cose molto brutte. Hai parlato di me dicendo che non si scambia la merda per la cioccolata, direi che puoi essere anche più signora a questo punto". Ma Valentina Persia replica per le rime: "Tu di me hai detto di tutto, hai detto ad Andrea ‘statti attenta alla roscia', di che stiamo a parlà?".

Andrea Cerioli attacca Valentina Persia

Andrea Cerioli attacca pesantemente Valentina Persia: "Queste sono le robe che mi fanno cascare i coglioni a terra". E contrattacca: "Eravamo già partiti che si era offesa solo perché ho detto che Isolde era una buona concorrente nella settimana che lei era in competizione. A me non ha mai detto mezza parola, a me il vittimismo non mi piace".