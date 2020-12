Uomini e Donne si prende una lunga pausa per le feste natalizie. Le registrazioni sono sospese come pure la messa in onda delle puntate, per lasciare posto ai consueti palinsesti natalizi del pomeriggio di Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi si è interrotto dal 23 dicembre e tornerà sull'ammiraglia Mediaset dopo l'Epifania.

Quando torna Uomini e Donne

La data prevista per il rientro è giovedì 7 gennaio 2021 (insieme alla finestra di Amici). Dunque, gli spettatori affezionati a Uomini e Donne dovranno pazientare per due settimane. Tra gli ultimi eventi visti in studio, l'abbandono del trono da parte di Gianluca De Matteis, che ha deciso di ritirarsi dopo aver capito di non riuscire a costruire nulla di concreto con le ragazze intervenute per corteggiarlo. L'anno nuovo porterà invece due eventi molto attesi dal pubblico, ovvero le scelte dei due tronisti rimasti, Sophie Codegoni e Davide Donadei. Inoltre, si parlerà senz'altro della passione nata tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci.

Cosa va al posto di Uomini e Donne

Come da tradizione, la programmazione pomeridiana di Uomini e Donne viene sostituita da un palinsesto vacanziero. Ogni giorno, il posto del dating show è occupato da un film o tv movie romantico a tema natalizio o da altri eventi. Vi consigliamo in particolare la replica del Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci per il pomeriggio del 25 dicembre (la diretta va in onda stasera alle 21.40), seguita da "Natale a Bramble House". O, ancora, l'interessante programmazione di giovedì 31 dicembre, con il supercult "Le pagine della nostra vita" con Ryan Gosling e Rachel McAdams (alle 13.40) e a seguire "La figlia della sciamana" in prima tv (ore 16.10). Ricordiamo che per il periodo delle feste si ferma anche Pomeriggio 5, che tornerà da lunedì 11 gennaio. Continuano invece regolarmente Beautiful e Una vita, fatto salvo per i festivi e prefestivi (Beautiful va in onda anche la domenica).