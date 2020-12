Maurizio Guerci è il corteggiatore che catturato l'attenzione di Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama ha ammesso più volte che fra di loro c'è molto feeling, rivelando di avere fatto l'amore con lui. Dopo il primo bacio d'altronde, gli occhi di Maurizio sono tutti per Gemma e il corteggiatore ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Valentina Dartavilla Lupi. A Uomini e Donne si è detto in cerca di una compagna con cui intraprendere una relazione serena e in cui l'età non conta. Ecco chi è Maurizio Guerci.

Chi è Maurizio Guerci

Maurizio Guerci è il corteggiatore piemontese che sta facendo battere il cuore a Gemma Galgani. Ha 50 anni e oggi vive a Mantova. Della sua vita privata sappiamo che ha alle spalle un matrimonio, finito nel 2009, che non ha figli e che non vuole averne perché non si sentirebbe più nell'età giusta per diventare padre. Non si è posto limiti anagrafici infatti nella conoscenza con le dame con le quali si è relazionato in trasmissione. Nella vita ha detto di aver frequentato donne più adulte di lui ed è fortemente convinto che in amore l'età non sia un limite. Dopo la rottura con la sua ex moglie, Maurizio Guerci ha avuto una nuova storia d'amore, durata 10 anni e finita nei primi medi del 2020.

Il percorso di Maurizio Guerci a Uomini e Donne

Maurizio Guerci è nel cast del dating show di Maria De Filippi da novembre 2020. Sin dalle prime puntate, Gemma ha manifestato il suo interesse per lui, che superati i primi dubbi ha accettato di iniziare una frequentazione con la dama. A inizio dicembre, il primo bacio. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Maurizio ha raccontato: "Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato. Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme". Per un periodo Maurizio ha frequentato anche la dama Valentina Dartavilla Lupi, per poi scegliere di interrompere il loro rapporto, dopo il primo bacio con Gemma.