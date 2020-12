Nuovo colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 12 dicembre. Dopo la decisione di Gianluca De Matteis di abbandonare il trono della trasmissione (si è reso conto di non avere instaurato nulla di importante con nessuna delle sue corteggiatrici), sono emerse importanti novità anche a proposito della vita sentimentale di Gemma Galgani che, in studio, ha ammesso di avere approfondito la conoscenza con Maurizio Guerci, corteggiatore 50enne che frequenta da qualche settimana. I due hanno raccontato di avere fatto l’amore.

Chi è Maurizio Guerci

Maurizio Guerci è nato nel 1970 in Toscana, e vive a Mantova. Ha 50 anni, circa 20 meno della dama torinese che è l’indiscussa protagonista del trono over di Uomini e Donne. Sposato fino al 2009, dopo il divorzio ha vissuto un’altra lunga relazione durata 10 anni che si sarebbe conclusa a inizio 2020. Non ha figli e in trasmissione ha dichiarato di non volerne perché sente di non avere più l’età giusta per farne. Non si è posto limiti anagrafici nella conoscenza con le dame con le quali si è relazionato in trasmissione.

Il percorso con Gemma a Uomini e Donne

Maurizio partecipa a Uomini e Donne da novembre. È stata Gemma a manifestare fin da subito un certo interesse nei suoi confronti e l’uomo, dopo una iniziale titubanza, ha accettato di cominciare a frequentarla. Il primo bacio tra i due è arrivato a inizio dicembre. A proposito del loro rapporto, Maurizio ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “Gemma la conoscevo bene per aver seguito il suo percorso nel programma. La ritengo una donna vera ed il suo interesse mi ha lusingato. Gemma mi ha preso molto di testa, ci troviamo molto bene quando stiamo insieme”. Per un periodo, Maurizio ha frequentato anche la dama Valentina Dartavilla Lupi ma il legame tra i due si è interrotto dopo il primo bacio con Gemma. La dama ha dichiarato di non essere interessata a frequentare un uomo che si relazione con una donna con un’età tanto diversa dalla sua.