La serata della vigilia di Natale vuole le sue tradizioni, nonostante quest'anno si tratterà di un Natale diverso dagli altri. Giovedì 24 dicembre Canale 5 rispetta le usanze con la 28esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano, in onda in prima serata, con la conduzione di Federica Panicucci dall'Auditorium di Via della Conciliazione in Roma. L’evento, promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, vedrà alternarsi sul palco molte stelle della musica italiana ed internazionale. Obiettivo di questa edizione dell’evento è sostenere il progetto “Insieme facciamo rete per il nostro futuro!” della Missioni Don Bosco Onlus, che affronta l’emergenza covid-19 con progetti in 55 Paesi.

Gli artisti del concerto di Natale 2020

Gli ospiti del Concerto di Natale che andranno a comporre il cast della serata condotta da Federica Panicucci sono Malika Ayane ad Antonino, Arisa, Emma Marrone, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek. E poi ancora Tosca, Ron, Renato Zero, insieme a star internazionali come Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone), Amy Macdonald (Scozia).

Il concerto di Natale in Tv e in radio

Ad accompagnare gli artisti sul palco ci sarà l’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino, con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti. Oltre alla messa in onda su Canale 5, ci sarà anche la possibilità di ascoltare il concerto in radio: a partire dalle 21.15 sarà Radio Monte Carlo, radio ufficiale dell’evento, a trasmettere in diretta sulle proprie frequenze l’intero concerto con il commento e le interviste di Rosaria Renna ai protagonisti.

Vigilia di Natale 2020 in Tv

E la tradizione non sopravvive solo a Canale 5. Anche le altre reti rispettano il cerimoniale proponendo gli abituali appuntamenti della vigilia di Natale. Dalla messa celebrata da Papa Francesco su Rai1 nel tardo pomeriggio, allo spettacolo del Festival internazionale del Circo di Montecarlo su Rai3 in prima serata, così come l'immancabile riproposizione del film Una poltrona per due su Italia 1, anche questo in prima serata.