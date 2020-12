Anche all'infaticabile padrona di casa di Canale 5 è concesso prendere una pausa dopo mesi di continuo lavoro, ed è così che quella di Live-Non è la D'Urso di domenica 21 dicembre è stata l'ultima puntata del 2020. Come ha ricordato Barbara D'Urso in diretta i suoi show si fermano per le vacanze natalizie, dopo una staffetta ininterrotta da settembre in poi che ha portato a conclusione questo anno particolarmente intenso.

Barbara D'Urso saluta il pubblico

È proprio la conduttrice a comunicare al suo amato pubblico che per qualche settimana si fermerà. Padrona di casa di tre programmi nel palinsesto Mediaset, anche Barbara D'Urso necessita di un momento di riposo, necessario per ricaricare le energie dopo questi mesi piuttosto pieni vissuti tra l'informazione e l'intrattenimento. In conclusione della serata, quindi, si congeda dai suoi spettatori ringraziandoli per aver seguito assiduamente il programma domenicale di Canale 5, aggiungendo: "è grazie a voi che è stata un'edizione così fortunata" e dandogli appuntamento a delle date ben precise che confermano il suo stop momentaneo.

Quando tornano i suoi programmi in tv

Come già detto si tratterà di alcune settimane dedicate interamente al relax, dal momento che si fermerà anche l'incontro pomeridiano settimanale di Pomeriggio Cinque, che ormai da anni la vede al timone. Barbara D'Urso, quindi, visibilmente commossa per la chiusura del programma, comunica quando ritornerà a fare compagnia agli italiani: