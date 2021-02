Potrebbe profilarsi all’orizzonte un nuovo incontro-scontro nella Casa del Grande Fratello Vip. I trascorsi di Maria Teresa Ruta, concorrente del reality di Alfonso Signorini, le sono già valsi una serie di ingressi a sorpresa nella Casa. Tra i più recenti, i confronti con Alba Parietti e Francesco Baccini. Ma una recente dichiarazione della donna accende nuovamente i riflettori sui segreti che la donna, anche grazie ai suoi 40 anni di carriera, custodisce. Nel corso dell’ultima puntata del “Tommaso Zorzi Late Show”, Tommaso ha invitato Maria Teresa a partecipare al gioco “Gira la Ruta”, che prevedeva che la conduttrice fosse fissata a una ruota e rispondesse a delle domande. Gioco che ha permesso alla donna di offrire al reality nuovi e interessanti spunti di discussione.

in foto: Lorella Cuccarini

Maria Teresa Ruta parla di Lorella Cuccarini

“Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato”, ha chiesto Zorzi a Maria Teresa, domanda alla quale la conduttrice non si è sottratta: “Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante ma non ci ho litigato perché ho un buon carattere”. “Allora dinne una che te ne dico una anch’io: Giulia Salemi”, ha affondato ancora Tommaso fiutando la notizia. Aveva ragione perché qualche istante dopo, la Ruta ha fatto il nome di Lorella Cuccarini.

in foto: Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta: “Lorella Cuccarini non saluta nei corridoi”

Già in passato Maria Teresa si era lasciata andare a una serie di dichiarazioni che avevano per oggetto la collega Lorella Cuccarini. “Comunque è bizzarro che la Cuccarini si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”, aveva detto riferendosi alla querelle tra la collega e Alberto Matano. Dichiarazioni che hanno raggiunto Lorella, spingendola a rispondere: “Io credo di non incontrare Maria Teresa da un sacco di tempo. Lei forse è passata per i corridoi de La vita in diretta e io non l’ho vista, perché sono mezza cecata ormai, o forse davvero non l’ho vista. Io davvero saluto tutti!”.