Ci sono dei topi nella Casa del Grande Fratello Vip? Se lo sono chiesti questa settimana gli spettatori del reality show a causa di un video circolato in rete che mostrava qualcosa di bianco muoversi sul pavimento di una delle camere da letto mentre la telecamera inquadrava Tommaso Zorzi. Ne hanno parlato in diretta in studio nel corso della puntata del Gf Vip andata in onda lunedì 15 febbraio. “Sì, ci sono i topi nella Casa”, ha detto scherzando il conduttore Alfonso Signorini e la produzione è intervenuta per spiegare l’origine di quello che sembrerebbe essere stato a tutti gli effetti un gioco di luci: “Non era un topo, era la piuma di una coperta”.

La confessione della contessa Patrizia De Blanck

A dirsi contraria all’ipotesi che si trattasse di una piuma è stata Patrizia De Blanck, altra concorrente iconica di questa edizione. Patrizia ha dormito da sola in una camera adiacente al blocco principale della Casa per settimana. Secondo quanto racconta, nella sua camera sarebbe entrato davvero un topo. Una versione dei fatti ribadita nel corso dell’ultima diretta: “Non era una piuma, era un topo bianco. Io ne avevo uno nero nella mia camera”.

Patrizia De Blanck aveva già raccontato del topo

La contessa De Blanck aveva già raccontato in un’intervista di essere certa che un topo avesse occupato al sua camera nella Casa di Cinecittà. Nel dicembre scorso, poche settimane dopo essere stata eliminata, l’ex inquilina della Casa aveva dichiarato in un’intervista al settimanale Nuovo: “Circa gli ospiti, ammetto che a un certo punto sono comparsi due topi di campagna provenienti dal giardino. Il più piccolo è sparito subito: mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia, attirato dal fatto che gli lasciassi un piattino con qualche avanzo di cibo. Non ho capito perché i topi sono perseguitati, io li trovo carini e li rispetto come animali”.