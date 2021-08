Un posto al sole, soap sospesa per la pausa estiva: quando tornerà in onda Un posto al sole va in vacanza. Cambia la programmazione di Rai3. Gli attori della soap napoletana saluteranno gli spettatori venerdì 6 agosto, poi ci sarà una breve pausa estiva. Per assistere alle nuove puntate della serie occorrerà attendere due settimane. Ecco quando la soap tornerà in onda.

A cura di Daniela Seclì

Cambia il palinsesto di Rai3. Un posto al sole va in vacanza. Gli spettatori dovranno fare a meno delle vicende della soap napoletana per un po'. L'ultimo episodio prima della pausa estiva andrà in onda venerdì 6 agosto. Al suo posto verrà trasmesso il programma Via dei matti con Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Un posto al sole non andrà in onda dal 9 agosto

L'attesa, prima di vedere i nuovi episodi della soap, non sarà poi così lunga. Un posto al sole, infatti, si prenderà una pausa di sole due settimane. Venerdì 6 agosto, gli attori della soap napoletana saluteranno gli spettatori di Rai3. La serie non andrà in onda da lunedì 9 agosto a venerdì 20 agosto. Per tornare ad assistere agli episodi di Un posto al sole, basterà attendere lunedì 23 agosto, quando la serie riprenderà regolarmente il suo posto nel palinsesto di Rai3. Alle ore 20:45, come di consueto, torneranno le nuove puntate.

La soap napoletana tornerà in tv il 23 agosto

La soap Un posto al sole tornerà in onda lunedì 23 agosto. Vediamo a che punto si fermerà la trama prima della pausa. Negli ultimi episodi prima della pausa estiva, in onda dal 2 al 6 agosto 2021, Filippo continuerà a tentare di recuperare i ricordi perduti. Così, si imbatterà in una vecchia conoscenza. Ci saranno delle evoluzioni anche nel rapporto tra Patrizio e Clara. Il giovane chiederà a Clara di aiutarla, proponendosi come babysitter. La donna apprezzerà il suo gesto, ma l'idea che Patrizio si sacrifichi per lei, inizierà a preoccuparla. Non vuole che i suoi problemi ricadano su di lui. Per Jimmy arriverà il momento di vivere il primo amore. Tra Fabrizio e Marina aumenterà la tensione, mentre le cose sembreranno andare meglio per Michele e Silvia. L'uomo ha intenzione di non fare più l'errore di trascurarla e la stupirà con una dolce sorpresa.