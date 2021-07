Un posto al sole anticipazioni puntata per puntata, cosa succederà dal 2 al 6 agosto 2021 Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 2 a venerdì 6 agosto su Rai 3, svelano che Filippo si farà seguire da un terapeuta per tentare di recuperare i suoi ricordi. Patrizio si farà in quattro per aiutare Clara e questo preoccuperà la donna. L’appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Anticipazioni Un posto al sole ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 2 agosto a venerdì 6 agosto 2021, Filippo inseguendo i ricordi perduti si imbatterà in una sua vecchia conoscenza. Patrizio, intanto, si offrirà di aiutare Clara come babysitter. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 2 agosto 2021

La cena romantica di Samuel e Speranza è un disastro. Intanto, Vittorio sembra ripiombare vittima delle cattive abitudini del passato e ciò potrebbe compromettere la sua vita. Bianca non riesce in alcun modo ad andare d'accordo con Cristina. Il rapporto tra Cristina e Jimmy, invece, appare sereno.

Anticipazioni UPAS di martedì 3 agosto 2021

Samuel si sente solo, avverte un senso di profonda delusione. Non si sente capito né dai suoi amici, né da Speranza. Patrizio vorrebbe la felicità di Vittorio perciò tenta di capire cosa stia cercando in amore. Fabrizio rivede inaspettatamente una donna che appartiene al suo passato. Jimmy si innamora di Cristina, è la sua prima cotta.

Leggi anche Un posto al sole anticipazioni puntata per puntata, cosa succederà dal 21 al 25 giugno 2021

Anticipazioni UPAS di mercoledì 4 agosto 2021

Fabrizio e Marina sono ormai ai ferri corti. Samuel sembra non riuscire ad affrontare la delusione di aver visto naufragare il suo sogno d'amore. Bianca, spinta dalle persone che le vogliono bene, chiede scusa a Cristina. Tuttavia, non sembra particolarmente convinta del suo gesto. La pace potrebbe durare molto poco.

Anticipazioni UPAS di giovedì 5 agosto 2021

Michele è deciso a non trascurare più la moglie. Inoltre, presto verrà pubblicato il suo libro e ciò non può che riempirlo di gioia. Roberto avverte sempre di più il peso delle responsabilità. Marina tenta di rassicurarlo. Patrizio intende aiutare Clara, proponendosi come babysitter.

Anticipazioni UPAS di venerdì 6 agosto 2021

Filippo, seguito da un terapeuta, tenta di recuperare quella parte di vita che sembra essere stata cancellata. In questo cammino di ricerca di se stesso, ritrova una vecchia conoscenza. Michele sorprende Silvia proponendole di partire insieme e lei accetta. Non ha fatto i conti con Giancarlo che non intende rinunciare a lei. Clara non può che essere riconoscente per l'aiuto che riceve da Patrizio, ma non vuole che l'uomo si faccia carico dei suoi problemi.