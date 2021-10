Un posto al sole, anticipazioni episodi 25 – 29 ottobre: Serena rischia la vita durante il parto Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 25 ottobre a venerdì 29 ottobre 2021 in onda su Rai3. Il parto di Serena si rivelerà più complicato del previsto e la donna rischierà la vita. Susanna si riprenderà, ma non ricorderà il viso della persone che l’ha aggredita. Sviluppi nel triangolo di Silvia, Michele e Giancarlo. L’appuntamento con la soap napoletana è come sempre alle ore 20:45 su Rai3.

A cura di Daniela Seclì

Le trame e le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole: negli episodi della soap napoletana in onda da lunedì 25 ottobre a venerdì 29 ottobre 2021, Marina e Ferri soccorrono Serena che sta per partorire. Susanna, intanto, non riesce a ricordare il volto di chi l'ha aggredita ma le indagini sono ormai a una svolta. Silvia dovrà confessare la sua infedeltà. L'appuntamento con la serie televisiva è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 25 ottobre 2021

Ferri e Marina riescono a soccorrere in tempo Serena, che sta per partorire. Si recano in ospedale, dove poco più tardi accorre anche Filippo. Tuttavia, le cose non sembrano andare per il verso giusto. Il parto si complica e Serena rischia la vita. Rossella e Riccardo passano una bellissima serata insieme. All'orizzonte, tuttavia, si prospetta una accesa lite con Silvia.

Anticipazioni UPAS di martedì 26 ottobre 2021

Marina inizia a pensare di non poter aiutare Fabrizio, che ormai è sempre più preda dello sonforto. Filippo apprende con sollievo che la bambina è nata e Serena ce l'ha fatta. Felicissimo, è ormai certo di amare solo sua moglie. Rossella è sempre più delusa per il tradimento di sua madre. Intanto, Silvia prova a tenere alla larga Giancarlo, anche perché ormai Michele sta tornando a Napoli.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 27 ottobre 2021

Silvia non ha più scelta. Deve confessare tutti i dettagli della sua infedeltà. Filippo, finalmente, vede una luce in fondo al tunnel. Sente, infatti, di poter recuperare i suoi ricordi. Fabrizio non riesce più a gestire il suo stato d'animo e non fa che sfogarsi con la povera Marina. Alberto inizia ad accarezzare l'idea di poter riconquistare Clara.

Anticipazioni UPAS di giovedì 28 ottobre 2021

Susanna comincia a stare meglio. Un sollievo per chi la ama. Tuttavia, ancora sembra non riportare alla mente alcun ricordo della persona che l'ha aggredita. Il matrimonio tra Silvia e Michele è a un bivio. La donna dovrà decidere se salvarlo e tornare dalla sua famiglia o vivere alla luce del sole la relazione con Giancarlo.

Anticipazioni UPAS di venerdì 29 ottobre 2021

Mattia è a piede libero e tutti temono che possa aggredire qualche altra ragazza, come potrebbe aver fatto con Susanna. Alberto continua a provocare Patrizio riguardo a Clara. Guido e Mariella parlano con Speranza. Intendono fare tutto ciò che è in loro potere per non permettere alla donna di annullare l'iscrizione a Veterinaria.