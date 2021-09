Un posto al sole, anticipazioni episodi dal 4 all’8 ottobre: cosa succederà puntata per puntata Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre 2021 in onda su Rai3. Filippo sceglierà se dedicarsi a Serena o coltivare il rapporto con Viviana. Intanto, c’è un nuovo sospettato nelle indagini per la violenza subita da Susanna. L’appuntamento con la soap napoletana è come sempre alle ore 20:45 su Rai3.

A cura di Daniela Seclì

Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi in onda da lunedì 4 ottobre a venerdì 8 ottobre 2021, arriverà a una svolta la relazione tra Filippo e Serena. L'uomo, infatti, deciderà di fare le cose seriamente con la sua compagna e si allontanerà da Viviana. L'appuntamento con la soap napoletana è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 4 ottobre 2021

Pasquale, ex fidanzato di Susanna, è sospettato di essere l'autore dell'aggressione alla donna. Marina si impegnerà a fondo per portare un pò di serenità nella vita sentimentale con Fabrizio. Alberto e Clara devono organizzare il battesimo di Federico, così hanno un'accesa lite che potrebbe rivelarsi quella definitiva.

Anticipazioni UPAS di martedì 5 ottobre 2021

Fabrizio non riesce a gestire emotivamente il fallimento del pastificio. Piomba in un vortice di autolesionismo. Marina si riavvicina a Ferri. Niko si sente minacciato e per questo piomba in uno stato di angoscia. Ormai teme di non riuscire più a salvarsi. Ornella ha intenzione di impartire una lezione di vita a Patrizio.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 6 ottobre 2021

La crisi tra Silvia e Michele è ormai sempre più evidente. Una cena a quattro potrebbe sancire la rottura definitiva. Fabrizio tenta di affogare i suoi dispiaceri nell'alcol, sviluppando pian piano una dipendenza. Marina, intanto, è sempre più complice con Roberto. Serena ha un'idea. Per far ricordare a Filippo quanto si amavano, ricrea le circostanze in cui si sono innamorati.

Anticipazioni UPAS di giovedì 7 ottobre 2021

Michele è convintissimo che Silvia lo abbia tradito e non ha alcuna intenzione di perdonarla. Il piano di Serena sembra funzionare. Tra loro torna l'affiatamento di un tempo. Durerà molto poco, però. Viviana, infatti, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Rossella, intanto, ha intenzione di impegnarsi per dare il meglio nel suo lavoro.

Anticipazioni UPAS di venerdì 8 ottobre 2021

Silvia non può fare altro che ammettere a se stessa di amare Giancarlo. Michele, intanto, farà i conti con una dolorosa verità. Filippo ha ormai scelto di dare una possibilità all'amore con Serena. Quindi incontra Viviana e le dice chiaramente che non possono continuare a vedersi. Per Clara è arrivato il momento di organizzare il battesimo di Federico.