Un posto al sole anticipazioni puntata per puntata, cosa succederà dal 18 al 22 ottobre 2021 Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 18 ottobre a venerdì 22 ottobre 2021 in onda su Rai3. Importanti sviluppi sulla situazione di Susanna. I medici, infatti, decideranno di provare a svegliarla, ma c’è chi spera che la donna non si svegli mai più. L’appuntamento con la soap napoletana è come sempre alle ore 20:45 su Rai3.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Anticipazioni Un posto al sole ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: negli episodi della soap napoletana in onda da lunedì 18 ottobre a venerdì 22 ottobre 2021, è arrivato il momento di tentare di risvegliare Susanna. Intanto, il segreto di Silvia sta per venire a galla. L'appuntamento con la serie televisiva è alle ore 20:45 su Rai3.

Anticipazioni UPAS di lunedì 18 ottobre 2021

I medici fanno un primo tentativo di risvegliare Susanna. Questo momento così importante è atteso con speranza e preoccupazione. Cresce l'amore di Jimmy nei confronti della piccola Cristina. Così, il bambino decide che è arrivato il momento di parlare chiaro con lei. Per farlo, si rivolge allo zio Franco e gli chiede dei consigli.

Anticipazioni UPAS di martedì 19 ottobre 2021

Tutti attendono con il fiato sospeso di sapere se Susanna riuscirà a svegliarsi. In realtà, c'è chi segretamente spera che la ragazza non si svegli mai più, perché la verità sull'aggressione resti nascosta. Tra Alberto e Clara una nuova lite è dietro l'angolo per la scelta della madrina di battesimo di Federico. Franco aiuta Jimmy a dichiararsi a Cristina.

Anticipazioni UPAS di mercoledì 20 ottobre 2021

Silvia continua a coltivare la sua relazione con Giancarlo, tuttavia le cose si fanno sempre più complicate per lei. È arrivato il momento di decidere se lottare per la sua famiglia o vivere alla luce del sole il rapporto con Giancarlo. Guido fa un incontro del tutto inaspettato. A Napoli, infatti, ritrova Speranza.

Anticipazioni UPAS di giovedì 21 ottobre 2021

Michele non è in casa per via dei suoi impegni. Così, Silvia decide di approfittare della sua assenza per trascorrere la notte a casa di Giancarlo. La donna pecca di troppa disattenzione. Il suo segreto sembra ormai vicino a essere svelato. Niko si prende del tempo per riflettere e capire quali siano i suoi reali sentimenti.

Anticipazioni UPAS di venerdì 22 ottobre 2021

Serena è sempre astiosa nei confronti di Filippo. È convinta che l'uomo abbia deciso di salvare il loro rapporto solo per la responsabilità che sente di avere nei confronti della sua famiglia. Rossella scopre che sua madre è infedele a suo padre. Silvia, sempre più angosciata, finirà con il compromettere anche il rapporto con Giancarlo.