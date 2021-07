Si conclude su Rai1 Un passo dal Cielo 6 – I guardiani, la nuova stagione della fiction con protagonista Daniele Liotti nei panni dell'ispettore forestale Francesco Neri, che ha cambiato vita dopo la scomparsa di Emma. La fiction, che si compone di 16 episodi, ha occupato la prima serata del giovedì di Rai1 per otto puntate. Il protagonista Francesco Neri e il commissario Vincenzo Nappi hanno affrontato nuovi casi e avventure, confrontandosi anche con vicende personali. È cambiata la location della serie TV, girata sempre tra le vette delle Dolomiti ma in Veneto, e si sono aggiunti nuovi attori al cast di personaggi. Al fianco di Daniele Liotti c'è ancora Enrico Ianniello, è ritornata Giusy Buscemi, che interpreta Manuela Nappi. Tra le new entry nel cast ci sono Aurora Ruffino (Dafne), Anna Dalton (Elda), Serena Iansiti (Carolina).

Un passo dal cielo 6, le anticipazioni dell'ultima puntata

Nell'ottava puntata nonostante gli sforzi di Vincenzo, Francesco viene a conoscenza di un segreto che lacera tutte le sue certezze. Starà a lui scegliere se fidarsi delle parole dei suoi amici Vincenzo e Manuela, oppure lasciarsi andare alla collera e alla vendetta. Una cosa è certa: alla fine della strada che porta alla miniera Francesco troverà un nuovo inizio.

Un passo dal cielo 6, il cast della serie TV

Ecco i protagonisti di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani. Daniele Liotti conserva il ruolo di Francesco Neri, mentre Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi. Giusy Buscemi torna nel cast della fiction con il ruolo di Manuela Nappi e Serena Iansini è Carolina. Gianmarco Pozzoli è Huber Fabricetti, Anna Dalton nel ruolo di Elda. E ancora Jenny De Nucci è Isabella Ferrante, Luca Chikovani è Enrico Costa, mentre Filippo De Carli è Giorgio. Partecipano anche Aurora Ruffino e Pilar Fogliati, oltre a Carlo Cecchi nel ruolo di Christoph.

I personaggi della nuova stagione: i nuovi attori nel cast

Non è un nuovo personaggio, ma quello di Giusy Buscemi con Manuela è un ritorno che rappresenta quasi un nuovo inserto nel cast di Un Passo dal Cielo 6, soprattutto per le dinamiche che verrano a scaturirsi sia con il fratello, personaggio interpretato da Enrico Ianniello, che con Francesco Neri. Altro ruolo portante di questa stagione sarà quello di Serena Iansini, che interpreta Carolina e che inciderà sulla dinamiche familiari di Vincenzo Nappi.

La trama di Un Passo dal Cielo 6- I Guardiani

Nella sesta stagione di Un Passo dal Cielo Francesco Neri, dopo la scomparsa della sua amata Emma, sta pensando di partire per la Slovenia. Qualcosa, però, cambia i suoi piani, inducendolo a restare. Intanto, nei pressi di una miniera viene ritrovato il corpo di una donna in fin di vita, Dafne, madre di una bambina misteriosa trovata proprio da Neri a vagare nel bosco. Il commissario Vincenzo Nappi indaga sul tentato omicidio di Dafne e fai i conti con la sua vita privata: Eva è partita lasciandolo con la figlia Mela, ma al suo fianco c’è Elda, una donna precisa e amante dell’ecologia. Nappi incontra Carolina, che lavora come eco consulente, imbrogliando i ricchi del posto. Elda decide di affidare proprio a lei l’organizzazione del matrimonio di Manuela, la sorella di Vincenzo che è tornata tra le montagne per sposarsi, ma che non gli ha detto tutto sul suo fidanzato Antonio e sui suoi desideri.

La settima puntata del 13 maggio

Il corpo di un ragazzo viene ritrovato poco distante un monastero arroccato su una montagna. Vincenzo e Francesco si trovano a indagare in una comunità di monaci. Francesco finalmente trova la forza di guardare in faccia il suo passato risvegliando pericolosi fantasmi, mentre Vincenzo si impegna ad aiutare Carolina a realizzare un suo vecchio sogno.

La sesta puntata del 6 maggio

Una ragazza di nome Federica, scopre che suo padre è stato assassinato. Vincenzo e Francesco dovranno entrare nel mondo silenzioso e tormentato di un paese di confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti. Intanto un ritorno inatteso sconvolge la vita di Manuela e Vincenzo. Francesco si avvicina lentamente alla verità su Emma proprio quando il suo rapporto con Dafne e la piccola Lara arriva a una svolta.

La quinta puntata del 29 aprile

Un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata, Dafne e Cristoph devono affrontare i nodi del proprio rapporto. Francesco e Vincenzo dovranno entrare nelle tensioni tra padre e figlia, se vorranno scoprire la verità che cercano. E mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era completamente all’oscuro.

La quarta puntata del 22 aprile

Una donna viene ritrovata in fin di vita: si tratta di una ingegnere mineraria, impegnata nei lavori alla miniera che continuano a dare problemi al commissario Vincenzo Nappi e all'ispettore forestale Francesco Neri. I due scoprono dettagli interessanti e sinistri su questo ennesimo delitto e dovranno indagare tra gli interessi torbidi che la miniera ha portato nella valle, scoprendo che gli avvenimenti delittuosi del presente hanno radici lontane.

La terza puntata

Nella terza puntata di Un passo dal cielo 6 – I guardiani, una rifugiata curda incinta scompare nel nulla. Una storia d’amore tra pastori osteggiata dalle rispettive famiglie fa da sfondo a un rapimento a scopo di riscatto o forse di vendetta per una guerra lontana. Francesco e Vincenzo vengono travolti dal suo racconto che scioglie alcuni misteri ma ne apre altrettanti.

La seconda puntata

Nella seconda puntata vedremo Camilla, aspirante poliziotta, che salva Manuela dall'esplosione di una bomba. Francesco e gli altri indagano e scoprono che potrebbero esserci altre bombe e che tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera. Francesco decide di non partire e aiutare Vincenzo impegnato nel frattempo con le truffe di Carolina e con la nostalgia di Mela per sua madre.

La prima puntata di giovedì 1 aprile

Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta. E quando dai boschi compare una bambina, Francesco Neri e Vincenzo si vedono travolti da una vicenda molto più grande di loro. Anche il ritorno tra i monti di Manuela, la sorella di Vincenzo, porta scompiglio e novità nella vita di Francesco.

Dove vedere gli episodi di Un passo dal cielo 6 – I guardiani in streaming su RaiPlay

Sarà possibile seguire la fiction Un Passo dal Cielo 6 per 8 giovedì, su Rai1, a partire dal 1 aprile. La serie è disponibile in streaming e in replica anche sulla piattaforma RaiPlay.