Il primo finalista uomo del Grande Fratello Vip è Pierpaolo Pretelli, che è riuscito ad avere la meglio nel televoto che lo ha visto sfidare Andrea Zelletta, suo amico all’interno della Casa. A votare per Pierpaolo è stato il 56,1% del pubblico, contro il 43,9% che ha votato per Andrea su un totale di quasi 6 milioni di voti. A commentare aspramente il risultato del televoto è stata Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea. “Tutto già scritto”, è il messaggio comparso nelle Instagram Stories di Natalia che poco dopo ha cancellato la storia, probabilmente per evitare di entrare a gamba tesa nella questione. Ma gli screen del suo post erano già circolati sui social.

Natalia Paragoni ha diffidato il Gf Vip

Natalia Paragoni potrebbe non partecipare ad altre puntate del Gf Vip. Entrata nella Casa in due occasioni diverse, ha deciso di diffidare il reality quando, dalla Casa, è scoppiato uno “scandalo” che la riguarda, partito da una serie di dichiarazioni di Dayane Mello che aveva raccontato di avere appreso un tradimento di Natalia ai danni del compagno. Solo un pettegolezzo secondo la diretta interessata, entrata nella Casa anche per tranquillizzare il compagno. A distanza di una settimana da quel momento, però, Natalia ha deciso di diffidare il reality affinché non si tornasse ancora su quella storia.

in foto: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Andrea Zelletta ha guadagnato il sostegno del pubblico

Nel corso dei cinque mesi trascorsi dal momento in cui è cominciato il Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha saputo guadagnarsi l’affetto e il sostegno del pubblico. Inizialmente etichettato “comodino”, termine utilizzato ancora oggi nella Casa per prenderlo bonariamente in giro, con il trascorrere delle settimane Andrea ha dimostrato di avere carattere, una naturale vena comica e una profonda lealtà. Doti che hanno modificato il giudizio del pubblico nei suoi confronti, tanto che oggi Zelletta risulta uno dei concorrenti più amati.