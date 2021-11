Tu sì quel vales, la pattinatrice agganciata per i capelli al suo partner: “Ma non si strappano?” Mat aggancia Mym per i capelli, la attacca ad una corda che tiene attorno al collo e i due iniziano a volteggiare. La ragazza vola attaccata solo per lo chinon, davanti allo stupore del pubblico che regala loro una standing ovation. Belen Rodriguez a fine esibizione: “Ma non ti si strappano i capelli?”, chiede. La ragazza replica: “Faccio un trattamento particolare, ne perdo pochi ma pian piano si rafforzano!”.

A cura di Giulia Turco

Il talento a Tu sì que vales è quello di Mat e Mym, una coppia di pattinatori di 35 e 33 anni originari della provincia del Québec, in Canada. Vengono dalla scuola circense e sul palco del people show portano un numero acrobatico tanto fuori dal comune da lasciare senza parole la giuria e il pubblico, che li premiano con quattro sì e il 100% del consenso popolare. Il che significa una sola cosa: la coppia di concorrenti va dritta in finale.

Lo stupore dei giudici davanti al numero di Mat e Mym

Iniziata come uno dei tanti numeri visti su questo palco, la performance dei due pattinatori si trasforma in uno spericolato show sulle rotelle. Il ragazzo fa volteggiare la sua partner, prendendola per le gambe, per le braccia. poi alzandola fin sulla testa e lasciandola in equilibrio mentre gira solo sul suo capo. Poi, il colpo di scena più inaspettato: Mat aggancia Mym per i capelli, la attacca ad una corda che tiene attorno al collo e i due iniziano a volteggiare. La ragazza vola attaccata solo per lo chinon, prima tenendosi con le mani poi senza, davanti allo stupore del pubblico che regala loro una standing ovation. I giudici sono senza parole. Belen Rodriguez a fine esibizione: "Ma non ti si strappano i capelli?", chiede. La ragazza replica: "Faccio un trattamento particolare, ne perdo pochi ma pian piano si rafforzano!".

Chi sono i finalisti di Tu sì que vales 2021

Matt e Mym sono i quarti concorrenti che dall'inizio di questa edizione si sono aggiudicati un posto in finale. L'ultima puntata che rivelerà il talento vincitore andrà in onda sabato 4 dicembre. Fino ad allora largo ai prossimi finalisti, quattro per ora compresi i due pattinatori. Insieme a loro sul palco della finale ci saranno Cristian Sabba atleta di 11 anni, i Solasta ballerini, acrobati, Jonathan Goodwin e le sue balestre.