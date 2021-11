Tu sì que vales, un concorrente a Belén Rodriguez: “Invidiosa e masochista”, lei: “Sono orribile” Belén Rodriguez punzecchiata a Tu sì que vales. Teo Mammucari: “È di nuovo incinta” e un concorrente: “Invidiosa e molto masochista”. Lei ha replicato con altrettanta ironia: “Sono una persona orribile”.

Nella puntata di Tu sì que vales, trasmessa sabato 13 novembre, il concorrente Dante De Rosa, naturopata e scrittore di sessantadue anni. L'uomo ha sottoposto all'attenzione della giuria un gioco di sua invenzione: "È costituito da tre tappe", basate sui vizi capitali. Tramite un test era possibile scoprire il vizio predominante nella personalità. Così, il concorrente si è dilungato – troppo – nella spiegazione del meccanismo del gioco, tanto che a un certo punto Maria De Filippi si è annoiata e ha deciso di lasciare la sua postazione per andare a fare dei caffè da distribuire ai conduttori e al pubblico. Teo Mammucari, intanto, ironizzava: "Tra i vizi c'è la pazienza?". Ma la parte più esilarante è stata quella relativa ai risultati dei test, in particolare quello di Belén Rodriguez.

L'ironia di Teo Mammucari: "Belén è di nuovo incinta"

Il responso di Giulia Stabile è stato decisamente ambiguo: "È una pigra e iperattiva", ha spiegato De Rosa, mentre lei commentava perplessa: "Non ho capito". Il naturopata scrittore ha continuato: "Martin Castrogiovanni è un pauroso controfobico". Poi è arrivato il momento di scoprire il verdetto del test di Belén Rodriguez. De Rosa ha introdotto il risultato: "Allora, ho fatto il test e…" e Teo Mammucari ha ironizzato: "E Belén è di nuovo incinta". La showgirl è scoppiata a ridere.

Belén Rodriguez: "Sono una persona orribile"

Belén Rodriguez non sapeva che il risultato del test fatto da Dante De Rosa era spietato. Il concorrente ha svelato: "Tu sei invidiosa, una persona molto masochista". E la showgirl: "Sono una persona orribile". Mentre l'uomo continuava a elencare i suoi "vizi", Maria De Filippi ha tagliato corto e ha spiegato che era arrivato il momento di votare. La giuria, con una evidente dose di leggerezza, ha deciso di permettere a Dante De Rosa di tornare. Il pubblico in sala, invece, ha votato no per l'80%.