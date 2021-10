Tu sì que vales, Lorenzo Costantini: “Mi distruggevo bevendo, poi ho perso la gamba in un incidente”

A Tu sì que vales, la storia di Lorenzo Costantini, 29 anni di Vetralla, in provincia di Viterbo. Il giovane ha voluto fare una dimostrazione di crossfit. Prima, però, ha raccontato cosa gli è successo otto anni fa. Costantini ha spiegato che era solito trascorrere le serate nei pub a bere, poi un incidente ha stravolto la sua vita.

Lorenzo Costantini ha spiegato che circa cinque anni fa si è avvicinato allo sport: "Prima di questi cinque anni, il mio unico sport era quello di passare le serate nei locali a bere, fino ad arrivare all'autodistruzione. A seguito di un incidente avvenuto 8 anni fa, quella situazione è peggiorata perché mi sono ritrovato in una situazione che mi faceva paura. Mi bloccava, mi impediva di essere me stesso". Poi ha notato la sofferenza negli occhi delle persone che gli vogliono bene:

"Facendo errori, mi sono reso conto che per tanto tempo la mia vera disabilità è stata in testa, non la gamba. La testa faceva da motore a tutto il resto. A forza di fare errori, ho capito che facevano male anche a chi mi stava intorno. Questa sofferenza l'ho vista riflessa anche negli occhi di mia madre. Quando sono arrivato a questo punto, ho deciso di trasformare questa disgrazia in opportunità di crescita, cambiamento, miglioramento. Ho iniziato a fare piccole cose, che diamo per scontate, come camminare. Poi sono passato alla corsa. Non ho mai corso quando avevo due gambe, ne ho dovuta perdere una per cominciare".