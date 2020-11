Tra i programmi di stasera sabato 28 novembre c'è l'ultima puntata di "Tu si que Vales" su Canale 5, il talent show di grande successo che ha come protagonisti uomini, donne, bambini e il loro talenti. A decidere chi sarà il vincitore della settima edizione del programma tra i dodici finalisti rimasti in gara, sarà la giuria d'eccezione composta da Gerry Scotti, che torna in tv dopo la guarigione dal Covid-19, Maria De Filippi, Rudi Zerby e Teo Mammuccari, e la giuria popolare, rappresentata da Sabrina Ferilli. La conduzione del programma è invece affidata a Belén Rodriguez, al rugbista Marìn Castrogiovanni e ad Alessio Sakara.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno la miniserie tv "Ottilie Von Faber – Castell: Una donna coraggiosa" su Rai Uno, "Sapiens, un solo pianeta" su Rai Tre, "Tu si que vales" su Canale 5.

Tra i film di stasera 28 novembre 2020 segnaliamo il film d'azione "The Bourne Legacy" su Rete Quattro, il film fantastico "La Bella e la Bestia" su Italia Uno e il film drammatico "Le Mans' 66 – La grande sfida" su Sky Cinema Uno.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Ottilie Von Faber – Castell: Una donna coraggiosa (Miniserie)

21:25: Ottilie Von Faber – Castell: Una donna coraggiosa (Miniserie)
00:50: Premio Biagio Agnes (Evento)

02:05: Rai – News 24 (Programma di informazione)

02:40: Sottovoce (Programma di approfondimento)

Rai Due

21:05: S.W.A.T. – "Hotel L.A." (Serie tv)

21:05: S.W.A.T. – "Hotel L.A." (Serie tv)
21:50: Criminal Minds – "Fratelli" (Serie TV)

22:40: Blue Bloods – "Sotto mentite spoglie" (Serie tv)

23:30: Tg2 Dossier (Programma di informazione)

Rai Tre

21:45: Sapiens, un solo pianeta (Programma di approfondimento)

21:45: Sapiens, un solo pianeta (Programma di approfondimento)
23:55 Tg Regione (Programma di informazione)

00:00: Tg 3 Mondo (Programma di informazione)

00:35: Un giorno in Pretura – Quindici anni senza Federico Aldrovandi: Una fine senza senso (Programma di inchiesta)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:22: The Bourne Legacy (Film d'azione)

21:22: The Bourne Legacy (Film d'azione)
00:02: The Kingdom (Film d'azione)

02:17: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

02:37: Personaggi – Valerio Lazarov: Musica e colori (Programma di approfondimento)

Canale 5

21:20: Tu si que vales (Talent show)

21:20: Tu si que vales (Talent show)
00:40: TG5 – Notte (Programma di informazione)

01:15: Striscia la notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

01:41: Tutti per Bruno (Serie tv)

Italia Uno

21:20: La Bella e la Bestia (Film fantastico)

21:20: La Bella e la Bestia (Film fantastico)
23:50: Ruby Red III – Verde smeraldo (Film fantastico)

01:55: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

02:05: Sport Mediaset – La giornata (Programma sportivo)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)
21:15: Le Mans' 66 – La grande sfida (Film drammatico)

23:49: Ad Astra (Film di fantascienza)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: A United Kingdom – L'amore che ha cambiato la storia (Film drammatico)

23:05: Il palazzo del Viceré (Film storico)

Rai Premium

21:20: Vite in fuga (Serie tv)

23:20: L'amore è servito (Film commedia)

Rai Storia

21:15: Totò cerca casa (Film commedia)

22:45: Aperti al pubblico (Documentario)

La5

21:10: Inga Lindstrom – Il mio finto fidanzato (Film sentimentale)



22:55: Magic Mike (Film musicale)

La7

21:15: Un colpo perfetto (Film drammatico)

23:30: Un colpo all'italiana (Film commedia)

La7d

21:30: Body of Proof – "Pelle e ossa" (Serie tv)

22:20: Body of Proof – "Dubbi su Tommy" (Serie tv)

TV8

21:30: Un Natale da favola (Film commedia)

23:15: Il perfetto regalo di Natale (Film commedia)

Real Time

21:45: Cake Star – Pasticcerie in sfida (Programma di intrattenimento)

23:00: Cake Star – Pasticcerie in sfida (Programma di intrattenimento)

Cielo

21:15: Linda (Film d'avventura)

23:15: 9 to 5: Days in porn (Documentario)

Nove

21:25: Tutta la verità – Il delitto di Avetrana (Programma di inchiesta)

23:30: Transporter: Extreme (Film d'azione)

Paramount

21:10: Mystic Pizza (Film commedia)

23:00: Law & Order – Unità vittime speciali (Serie TV)

Iris

21:00: Seven (Thriller)



23:07: Return to sender – Restituire al mittente (Thriller)

Dmax

21:25: Mostri di questo mondo (Documentario)

23:15: Cose di questo mondo (Documentario)

Focus

21:15: Indagini ad alta quota (Documentario)

22:15: Wild America Latina (Documentario)

Top Crime

21:10: Poirot: la domatrice (Film giallo)

23:05: Law & Order – Unità speciale: "Costi sommersi" (Serie tv)