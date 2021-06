Un'edizione burrascosa già agli esordi quella Temptation Island 2021. Il meteo non sembra aiutare affatto le registrazioni del programma che si stanno svolgendo in questi giorni all'Is Morus Relais in Sardegna. Intervenuta su Instagram, Raffaella Mennoia aveva parlato di una terribile tromba d'aria che si è abbattuta in questi giorni sull'isola, facendo temere ai fan una improvvisa sospensione delle riprese per via del maltempo. Raggiunta da Fanpage.it, Raffaella Mennoia racconta i dettagli dell'accaduto e rassicura il pubblico sulla messa in onda del programma che partirà regolarmente mercoledì 30 giugno.

Raffaella Mennoia racconta l'inconveniente maltempo a Temptation Island

Alla domanda su come stiano andando questi giorni burrascosi sull'isola risponde in preda alle risate: "Stavamo per volare via tutti, però bene!". Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island, racconta a Fanpage.it i dettagli dell'inconveniente che ha attirato non poco l'attenzione dei fan: "È successo durante una serata di falò, c'è stata questa tromba d'aria improvvisa e sono volati un paio di proiettori. Per fortuna li abbiamo recuperati, quindi niente di grave". Il maltempo però ha inevitabilmente ritardato le riprese del falò, che sono andate avanti fino a notte fonda. D'altronde, spiega l'autrice, certi tempi vengono messi in conto: "Gli orari non esistono, chi partecipa al programma non ha bene idea di quali siano i tempi, siamo noi a scandirli in base anche alle loro esigenze", spiega. "Inoltre molte cose succedono di notte, quindi siamo molto svegli, dormiamo poco. Loro recuperano la mattina, noi un po' di meno!".

Chi sono le coppie di Temptation Island 2021

Le sei coppie di Temptation Island sono pronte a mostrare il loro viaggio nei sentimenti. Sul sito ufficiale sono stati caricati i video ufficiale di presentazione che anticipano le dinamiche che animeranno questa burrascosa edizione 2021. Loro sono Claudia e Ste, fidanzati da 4 anni e mezzo con un matrimonio saltato per via della pandemia; Valentina e Tommaso, romani insieme da un anno e mezzo e con 19 anni di differenza; Manuela e Stefano, il cui amore lungo 4 anni e mezzo non ha superato la prova del lockdown e che hanno deciso di tornare a vivere ognuno per conto proprio; Jessica e Alessandro, insieme da 7 anni e alla ricerca della fuga dalla monotonia; Natascia e Alessio, che avvertono un profondo squilibrio di coppia; Federico e Floriana, la coppia di Palermo che vogliono mettere alla prova il loro amore di contro all'abitudine.