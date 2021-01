Dopo ore di attesa da parte di fan di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, incollati allo schermo del Grande Fratello Vip dallo scontro di ieri, finalmente il chiarimento tra i Zorzando è avvenuto. Ricordiamo che la tensione tra i due era salita dopo che Zorzi aveva trascorso la serata di sabato a ballare con Dayane Mello, con cui Stefania ha avuto degli screzi. Il confronto si è consumato nella stanza blu, dopo che Giulia Salemi ha spinto l'amico Tommaso a cercare la riappacificazione con Stefania.

Amore, chiaritevi, perché ieri sera era in lacrime. Avete due punti di vista differenti sull'amicizia. Lei ha ragionato così: tu che sei il suo migliore amico qui dentro sei stato tutta la sera con la sua "nemica", con cui aveva litigato. L'aspettativa che ha nei tuoi confronti non è quella che ha con me o con gli altri. Io credo che il vostro rapporto sia vero, quindi prima che si deteriori dovete chiarirvi. Parlatene prima della puntata.

Il confronto tra i Zorzando

Tommaso ha ribadito la sua posizione, difeso da Maria Teresa Ruta: "Non può arrabbiarsi perché ballo con Dayane. E comunque, io le ho detto "parliamo"". Poco dopo è entrata in camera proprio Stefania, che ha così involontariamente dato il "la" per arrivare finalmente al chiarimento. La Orlando ha spiegato perché è rimasta così amareggiata nel vedere il suo più caro amico nella Casa con la Mello: "Ho avuto un moto di fastidio, credo sia lecito. Un po' come quando tu mi hai nominato e pensavi che mi fossi allontanata. Mi ha deluso il tuo comportamento, o meglio mi ha dispiaciuto. Non sono arrabbiata, sono dispiaciuta. Io ho sempre delicatezza, sensibilità nei tuoi confronti e la vorrei anche da te. Per me sei la persona più importante qui dentro. Non è una colpa essere infastidite, è un segno del fatto che ti voglio bene. Poi tutti ne hanno parlato e le cose si sono esasperate. Sono gelosa e mi dà fastidio".

Stefania ha litigato per finta?

Cecilia Capriotti ha ritenuto giusto tirare in ballo un tema ancora più delicato. Tommaso ha infatti svelato come Stefania avrebbe accennato al fatto di inscenare finti litigi con lui. Di fronte a una reazione della Orlando che ha ritenuto esagerata, ha iniziato a ipotizzare l'esistenza di una strategia da parte dell'amica. "Non vorrei che tu esasperassi le litigate per il gusto di litigare", ha fatto presente Zorzi, "Non riuscivo a capacitarmi perché ti sei arrabbiata". Stefania ha però rassicurato lui e Cecilia spiegando di non aver affatto finto. Le frasi sulle finte liti erano un semplice scherzo.

Ho capito a cosa ti riferisci, ma è solo una coincidenza. Io ti avevo detto dopo una clip: "Da qui alla prossima puntata litighiamo?". Ne ho parlato anche con Cecilia, ma era uno scherzo. Non c'entra proprio niente con la storia di Dayane. Anzi, tutti mi hanno detto di parlarti per chiarire ma io non volevo parlarti proprio per non esasperare le cose.

I due alla fine si scambiati il tanto atteso abbraccio, con Stefania che ha lanciato sorridendo l'ultima provocazione: "E allora, cosa dici? Non posso essere gelosa?" "Devi, ma non per queste cose", ha chiuso Tommaso mettendo il punto alla questione. Il resto, lo vedremo stasera in puntata, dove sicuramente la tematica sarà sciorinata nei minimi dettagli (video).