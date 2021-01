La lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ha messo in subbuglio tutti gli inquilini della casa che hanno cercato di comprendere cosa stesse accadendo tra i due amici, arrivati a non rivolgersi la parola. Intanto, però, come la showgirl ha parlato in disparte con Maria Teresa Ruta, spiegandole i motivi del suo dispiacere, così anche l'influencer ha sentito il bisogno di sfogarsi con qualcuno e ha scelto come interlocutrice Cecilia Capriotti. Parlando con l'attrice sono emerse delle affermazioni piuttosto spiazzanti.

La confessione di Tommaso Zorzi

Lo screzio con Stefania Orlando avrebbe particolarmente turbato Tommaso Zorzi che, quindi, cercando di giustificare l'atteggiamento che ha scatenato il malcontento dell'amica si è confidato con Cecilia Caprotti spiegandole che il suo voleva essere un modo carino per non far sentire Dayane Mello sola, in una serata che era dedicata a lei. La sua goliardia, quindi, non era sintomo di un allontanamento, o mancanza di sensibilità, come è stata interpretata dalla Orlando, visibilmente risentita perché sono stati toccati i suoi sentimenti.

Nell'ottica che c'è stata una festa brasiliana dove non la pensava nessuno, mi sembrava carino ballare con lei, stavamo di fronte a cena e abbiamo iniziato a parlare. Però amore a me viene il dubbio, io l'ho detto ieri a Maria Teresa, non l'avrei mai detta questa cosa se non fosse successo quel fatto lì, perché lei quando c'è stata la prova di canto avevano appena mandato la clip del semilitigio tra me e lei, e allora praticamente stava cantando Mario e io ero in backstage con Rosalinda e lei mi fa "senti ma ti va se sta settimana tipo litighiamo", io le ho detto guarda che quando litigo con te ci rimango male veramente. Mezz'ora dopo, di là, mi fa quello che ti ho detto prima lascia perdere. Lo ha detto anche a te?

La risposta di Cecilia Capriotti

"Sì, te lo giuro su Dio e io le ho detto ma con te non sarei mai capace perché poi ci sto male, e lei mi fa no vabbè ma stavo scherzando. Ma che senso avrebbe poi? Me lo ha detto due settimane fa" dichiara Cecilia Capriotti e sembra non lasciare spazio a diverse interpretazioni. Quella si Stefania, quindi, potrebbe essere una strategia, tanto è vero che lo stesso Zorzi, poi, parlando di quanto è avvenuto tra loro nelle ore precedenti ha puntualizzato: "Non mi far passare per quello che è cattivo, quello per cui abbiamo due modi di vedere l'amicizia, abbiamo due modi diversi di vedere il reality. E poi si lamenta quando vanno le sue clip e dice io ci sono solo quando litigo". Il discorso è andato a scemare con l'arrivo di Carlotta Dell'Isola, ma queste dichiarazioni mettono decisamente in cattiva luce la showgirl.