Scoppia un'altra lite al Grande Fratello che vede protagonisti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. La causa dello scontro è il presunto riavvicinamento tra il ragazzo e la modella brasiliana Dayane Mello che avrebbe fatto dispiacere Orlando che in passato ha avuto problemi con la showgirl. La discussione si è tenuta durante la serata quando Giulia Salemi era rimasta sola con Stefania Orlando parlando proprio del suo atteggiamento di chiusura nei confronti dell'influencer. Mentre stavano per cominciare a parlare è intervenuto subito Zorzi chiedendo a Orlando il perché del suo atteggiamento nei suoi confronti, un atteggiamento freddo che l'influencer ha subito associato al suo ballo con Dayane.

Lo scontro tra Zorzi e Orlando

"Intanto non ti rivolgere a me con questo tono" gli ha risposto Stefania Orlando, dopo il "Che cos'hai" di Zorzi: "Io ti rispondo che non c'è niente, ti guardo come mi viene da guardarti, evidentemente mi esce questo sguardo perché mi sorprendi sempre, a volte non sempre in modo positivo". "Perché ho ballato una sera con Dayane in una serata brasiliana?" insiste Zorzi, "Beh, avete detto che vi siete chiariti, lei ti ha detto che ti conveniva e siete stati tutta la sera insieme" dice Orlando spiegando che così le è stato riferito da Cecilia: "Non è che non parli con me e con lei parli di me – urla l'influencer all'attrice -. Stefania ma tu non puoi stare così perché faccio una serata con Dayane. Non sono il fidanzato con nessuno di voi, ho 25 anni, non devo dare giustificazioni a nessuno".

I precedenti tra Orlando e Mello

Il perché della delusione, però, Orlando lo spiega a Giulia Salemi dopo che Zorzi è andato via deluso: "Io ho avuto dei problemi con Dayane, che mi ha pure detto ‘Mi fai pena', nessuno qui mi è venuta a dire "Mi dispiace". Lui gli dicevo lascia stare Dayane è incoerente, si sono nominati a vicenda, a me dice non ci devi più parlare, non ci devi litigare e poi tu ti metti a afre la serata e cecilia mi ha detto che si dicevano ‘Ci siamo chiariti'. Mi chiedo per quale motivo Tommaso pretende sensibilità ma non dimostra la stessa sensibilità nei confronti degli altri!" spiega ancora la showgirl.