Nella casa del Grande Fratello Vip anche le coppie più solide sono destinate ad avere degli screzi e tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non è la prima volta che capita. La lite è nata in seguito ad un avvicinamento da parte dell'influencer a Dayane Mello, atteggiamento che ha particolarmente infastidito la showgirl che si è sentita ferita da quanto detto dalla modella brasiliana nel corso dell'ultima puntata del reality. I due hanno avuto uno scontro piuttosto acceso che ha coinvolto anche altre coinquilini. In seguito Stefania si è sfogata con Maria Teresa Ruta ribadendo il suo dispiacere.

La lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

"Mi puoi spiegare che problema hai?" così sbotta Tommaso Zorzi entrando nella camera in cui Stefania Orlando sta parlando con Giulia Salemi. "Non ho nessun problema" risponde la showgirl visibilmente turbata da questa irruzione, ma Zorzi nient'affatto pago di questa affermazione, continua dicendo: "Ma come non hai nessun problema? Sono quattro volte che mi passi davanti e mi guardi male" per ricevere in risposta: "Io non ti guardo male, ti guardo come mi viene da guardarti". Finché, preso coraggio, Stefania dichiara:"Sono delusa Tommy". L'influencer però non ci sta e quindi sbotta:

Perché ho fatto la serata brasiliana con Dayane? Ma davvero? Dai Stefania! Io non sono il fidanzato di nessuno, ho 25 anni e se mi voglio fare una ballata non devo chiedere il permesso a nessuno. Lo dico perché non voglio che tu abbia le traveggole, non per chissà che cosa.

Lo sfogo di Stefania Orlando

Il discorso prosegue. Il malcontento da parte di Stefania Orlando è evidente e lei cerca di fornire spiegazioni a chi le chiede a cosa sia dovuto questo distacco da Tommaso e parlando prima con Giulia Salemi, poi facendo un discorso più ampio con Maria Teresa Ruta si confida dicendo (qui, il video completo):