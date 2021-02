in foto: Stefania Orlando e Giulia Salemi al televoto

La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 19 febbraio, si preannuncia carica di colpi di scena. Gli spettatori che stanno seguendo con attenzione e partecipazione il reality condotto da Alfonso Signorini, attendono con ansia il verdetto del televoto. A sfidarsi, infatti, saranno due personaggi chiave di questa edizione: Giulia Salemi e Stefania Orlando. Fanpage.it ha chiesto ai lettori di esprimere una preferenza, ecco quale è stato il responso del nostro sondaggio.

Giulia Salemi vince con il 53% dei voti, Stefania Orlando 47%

Il sondaggio ha evidenziato una gara decisamente combattuta. Chiunque abbia dimestichezza con i social, avrà notato che sia Giulia Salemi che Stefania Orlando godono di enorme seguito. Stefania può contare sulle amate e fedelissime Viperelle. Giulia, invece, è supportata dai Prelemi, i fan che stanno sognando mentre assistono alla storia d'amore di Giulia e Pierpaolo Pretelli. Alla domanda posta da Fanpage.it "Chi vuoi salvare?", Giulia Salemi ha ottenuto il 53% delle preferenze. Il divario con Stefania Orlando non è poi così eclatante. La showgirl, infatti, ha ricevuto il 47% delle preferenze. Insomma, si preannuncia una sfida sul filo del rasoio. Non resta che attendere la puntata di stasera, venerdì 19 febbraio, per apprendere il verdetto degli spettatori.

Il servizio di televoto sospeso sul sito del GF Vip

Va segnalato che da giorni, il servizio di televoto è sospeso sul sito ufficiale del GF Vip. Basta collegarsi per notare che ancora oggi, a poche ore dalla diretta, nello spazio dedicato al televoto campeggia la scritta "Il servizio di televoto è sospeso a causa di problemi tecnici". È molto probabile che tali problemi siano stati causati proprio dall'eccessiva mole di voti espressi. Al netto di questi disguidi, però, è ancora possibile esprimere la propria preferenza tramite il servizio a pagamento disponibile via sms.