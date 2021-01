in foto: Foto Endemol

Le rivalità e le tensioni stanno diventando sempre più forti al Grande Fratello Vip, specialmente tra i concorrenti storici che soffrono inevitabilmente di quattro mesi di clausura e convivenza forzata. In particolare, Dayane Mello (peraltro già al centro delle critiche per il sostegno dei fan dal Brasile) è sempre più lontana dagli altri gieffini. È stata protagonista di liti con Giulia Salemi e Stefania Orlando e si è incrinato persino il legame apparentemente indissolubile con Rosalinda Cannavò. Anche Tommaso Zorzi non ha mancato di criticarla, ma sembra deciso a evitare lo scontro e gli attacchi troppo pesanti. L'influencer ha spiegato a Cecilia Capriotti di aver adottato una posizione diplomatica e di non voler parlare male di lei per un motivo ben preciso: la grande amicizia con Stefano Sala, padre della figlia di Dayane.

Le parole di Tommaso Zorzi

"Lei è la mamma della figlia di uno dei migliori amici", ha spiegato Zorzi alla Capriotti, "Lui è proprio molto molto amico mio, quindi non è che posso proprio… Stefano è un amore. Non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace". Tommaso ha inoltre aggiunto che, nonostante lui frequenti abitualmente Sala, non vede mai la Mello. Come si vede nel video che trovare in basso, alla domanda se la piccola Sofia viva con il padre, Zorzi ha rivolto un cenno di assenso piuttosto eloquente. Il ragazzo ha però preferito non sbilanciarsi su eventuali commenti sul ruolo di madre di Dayane, per rispetto nei confronti di quest'ultima, di Sala e della bambina.

I rapporti tra Stefano Sala e Dayane Mello

L'argomento era già finito già al centro del dibattito qualche mese fa quando Sala aveva definito la Mello una madre "assente", in risposta ad alcune affermazioni di Dayane fatte contro di lui al GF Vip. Anche sui social, il modello aveva inoltre pizzicato la ex: "Perché Dayane non parla di queste cose quando sono presenti Pierpaolo e Tommaso che sono miei grandi amici e conoscono bene la situazione e il passato tra me e Dayane? Son sicuro che Tommaso le farebbe un c**o così". Ricordiamo che i due hanno vissuto una storia d'amore piuttosto breve e che si sono lasciati quando Sofia era ancora molto piccola: per i primi anni la bambina ha vissuto con i nonni paterni e ora abita con Stefano, l'attuale moglie Dasha Dereviankina e il loro figlio Damian. Dopo quello scontro a distanza risalente a ottobre, però, Sala non ha più affrontato l'argomento e ha preferito non cavalcare la questione. Di base, sembra che Dayane sia in rapporti civili con lui e la sua famiglia, al punto che, quando ha manifestato l'intenzione di lasciare il GF prima di Natale per tornare dalla bimba, è stata proprio la mamma di Stefano a telefonarle in diretta per chiederle di restare in gioco.